Каждый поворот здесь — словно красочная картина: зеркальная бирюза, скалы-великаны, ковёр из зелени.
С борта вы понаблюдаете, как тесные гранитные коридоры сменяют укромные заводи и необъятные просторы. На берегу пообедаете и отдохнёте с открыточными видами, а в сезон — освежитесь в прохладной воде.
С борта вы понаблюдаете, как тесные гранитные коридоры сменяют укромные заводи и необъятные просторы. На берегу пообедаете и отдохнёте с открыточными видами, а в сезон — освежитесь в прохладной воде.
Описание трансфер
Мы заберём вас из отеля и доставим в заповедный Тавр. По пути вы увидите, как курортные ландшафты сменяются горными пейзажами. В Зелёном каньоне пересядете на катамаран и пройдёте по водохранилищу, окружённому крутыми скалами и густыми лесами. Вода в нём насыщенно изумрудная — очень фотогеничное место!
Маршрут включает узкие проливы, тихие бухты, открытые панорамы. Будет остановка для купания (в тёплый сезон), а после прогулки — обед и свободное время. После отдыха — обратный трансфер в Аланью.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, прогулка на катамаране, безалкогольные напитки на борту, обед (шведский стол, без напитков)
- Дорога в одну сторону займёт 2 часа, водная прогулка — 1,5-2 часа, обед и свободное время — 1,5-2 часа
- Это видовая поездка — полноценная экскурсия не предусмотрена
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€36
|Дети до 10 лет
|€18
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1795 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая экскурсия. То, что нужно тем, кто устал от суеты и беготни. То время, которое вы будете рассекать зелёные волны на кораблике, любуясь шикарными видами под приятную музыку пролетят как одно мгновение. Впечатления потрясающие. От видов захватывает дух.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Всё очень понравилось, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
E
все прошло отлично! 👍🏻 тур полностью соответствует описанию. Сами виды каньона это что-то невероятное! 😍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «В Зелёный каньон - из Аланьи (всё включено)»
Групповая
На кабриобусах - к Зелёному каньону
Горы Таурус, турецкая деревня, прогулка на кораблике и водные бои - из Аланьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
30 мая в 08:30
€27 за человека
Групповая
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Аланьи)
Драйв, приключения и панорамы Таврских гор
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€30 за человека
Групповая
Зелёный каньон из Аланьи: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Насладиться водной прогулкой в одном из самых живописных мест Турции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
€35 за человека
Групповая
В сердце Таврских гор - из Аланьи (с обедом)
Погулять по каньону Сападере, спуститься в пещеру Дим и отдохнуть у реки Дим-Чай
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
€29 за человека
-10%
до 31 мая
€36 за человека