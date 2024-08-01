Водные для детей – экскурсии в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Аланье, цены от €35. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
7 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
9 сен в 08:30
12 сен в 08:30
35 за человека
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
На яхте
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
9 сен в 08:30
10 сен в 08:30
449 за всё до 10 чел.
Вечеринка на яхте
На яхте
3.5 часа
Водная прогулка
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 20:30
13 сен в 20:30
20 сен в 20:30
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    1 августа 2024
    Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
    Начнём с того, что автобус приехал раньше времени, мы с женой опоздали на 10 минут и нас дождался водитель. Водитель
    читать дальше

    по местным меркам хорошо водит и остановит автобус на обратном пути где попросите. Утром, до начала поездки нам позвонил Джамал и ещё кто-то, попросили поспешить. До приезда до причала насладитесь видами. Про путешествие на корабле не буду рассказывать,просто НЕЗАБЫВАЕМО одноим словом. ВСЕ ЗАВОРАЖИВАЕТ. Вкусная еда в ресторане с шикарным видом. Посоветовал бы однозначно, ещё бы поехал

    Начнём с того, что автобус приехал раньше времени, мы с женой опоздали на 10 минут иНачнём с того, что автобус приехал раньше времени, мы с женой опоздали на 10 минут иНачнём с того, что автобус приехал раньше времени, мы с женой опоздали на 10 минут и
  • А
    Антонина
    11 июля 2024
    Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
    Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая! Хорошо бы убирать мусор после себя! На обочинах много пластика!!! ( Спасибо организаторам за оперативность и организованность!!!
    Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая!Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая!Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая!Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая!Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая!
  • А
    Анна
    15 июня 2024
    Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
    Выражаем благодарность за такой живописный маршрут. Трансфер к месту прошёл на комфортном автобусе, по пути нас встречали живописные виды. Сам каньон
    читать дальше

    поражает своим великолепием. Водная видовая прогулка (не стоит ожидать оживлённой анимации, это спокойное и приятное времяпровождение) очень достойная. На пути следования были остановки для купания, рыбалки и обеда в уютном ресторане. На борту судна приятный капитан и веселые ребята с юмором. Общение с пассажирами происходило на немецком и английском языке. Для русскоязычных может быть это небольшим нюансом, но базовые вещи понятны для понимания.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
  2. Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
  3. Вечеринка на яхте
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Аланье в сентябре 2024
Сейчас в Аланье в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 449. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.47 из 5
Забронируйте экскурсию в Аланье на 2024 год по теме «Водные для детей», 7 ⭐ отзывов, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам