читать дальше

по местным меркам хорошо водит и остановит автобус на обратном пути где попросите. Утром, до начала поездки нам позвонил Джамал и ещё кто-то, попросили поспешить. До приезда до причала насладитесь видами. Про путешествие на корабле не буду рассказывать,просто НЕЗАБЫВАЕМО одноим словом. ВСЕ ЗАВОРАЖИВАЕТ. Вкусная еда в ресторане с шикарным видом. Посоветовал бы однозначно, ещё бы поехал