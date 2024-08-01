9 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
9 сен в 08:30
12 сен в 08:30
€35 за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на частной яхте вдоль берега Аланьи
Понежиться на солнечной палубе, искупаться в бухте Клеопатры и полюбоваться Старым городом с воды
9 сен в 08:30
10 сен в 08:30
€449 за всё до 10 чел.
3.5 часа
Водная прогулка
Вечеринка на яхте
Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 20:30
13 сен в 20:30
20 сен в 20:30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав1 августа 2024Начнём с того, что автобус приехал раньше времени, мы с женой опоздали на 10 минут и нас дождался водитель. Водитель
- ААнтонина11 июля 2024Большое спасибо за приятную прогулку в столь живописное место! Вода в водохранилище необычайного цвета, природа потрясающая! Хорошо бы убирать мусор после себя! На обочинах много пластика!!! ( Спасибо организаторам за оперативность и организованность!!!
- ААнна15 июня 2024Выражаем благодарность за такой живописный маршрут. Трансфер к месту прошёл на комфортном автобусе, по пути нас встречали живописные виды. Сам каньон
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