Параглайдинг — это сочетание ярких эмоций, захватывающих панорам и полной безопасности в сопровождении профессиональных пилотов. В программе — старт с живописной горы, плавный полёт над городом, пляжем Клеопатры и лазурным морем. И конечно, создание воспоминаний на всю жизнь.
Описание экскурсии
Старт проходит на вершине Таврских гор, откуда открываются панорамные виды на побережье, город и бескрайнее Средиземное море. Во время полёта вы увидите знаменитый пляж Клеопатры с золотистым песком и прозрачной водой, историческую крепость Аланьи, расположенную на скалистом полуострове, Красную башню и порт с прогулочными яхтами. Особенно впечатляют контраст между горами, зелёными лесами и бирюзовым морем, а также вид на городскую линию побережья с высоты нескольких сотен метров.
Примерный план программы
- Трансфер из отеля
- Прибытие на площадку и инструктаж по безопасности
- Подъём на стартовую площадку в горах
- Подготовка оборудования и полёт (10–15 минут в зависимости от погодных условий)
- Приземление на пляже Клеопатры
- Обратный трансфер в отель
Общая продолжительность программы обычно составляет 2,5 часа с учётом трансфера.
Организационные детали
- В стоимость программы входят трансфер, страхование, необходимая экипировка и тандемный полёт с профессиональным инструктором.
- Полёты проводятся только при подходящих погодных условиях и безопасной силе ветра. В случае неблагоприятной погоды полеё может быть перенесён на другое время или день
- Длительность полёта может меняться в зависимости от погодных условий, направления ветра, уровня влажности, температуры воздуха и общего веса участника.
- Во время полёта пилот выполняет фото- и видеосъёмку. После приземления материалы можно приобрести по желанию. Использование собственных телефонов, камер и другой техники во время полёта не допускается из соображений безопасности.
- Для участия действуют следующие ограничения:
— максимальный вес мужчин — до 110 кг
— максимальный вес женщин — до 100 кг
— максимальный рост — до 2 метров
— минимальный возраст участника — 7 лет (от 20 кг)
- При бронировании также доступен тариф «Гость». В этом случае сопровождающий остаётся на пляже Клеопатры, где сможет наблюдать за полётом и встретить участника во время посадки
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€70
|Гость
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «Параглайдинг в Аланье»
Мини-группа
до 12 чел.
Алания с высоты крепостных стен: треккинг к замку
10 километров красоты, захватывающих видов и интересных историй
Начало: У статуи Ататюрка в центре Алании
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
21 июн в 16:00
€16 за человека
Групповая
до 14 чел.
Полёт на параплане над Аланьей
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 июн в 10:00
€77 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Параглайдинг в Аланье
Полетать над турецкими просторами в тандеме с инструктором и восхититься потрясающими пейзажами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
€72 за человека
-
10%
Групповая
Рыбалка в Средиземном море из Алании
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8:00
18 июн в 08:00
20 июн в 08:00
$54
$60 за человека
€70 за человека