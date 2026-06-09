Побережье Аланьи, тёплое Средиземное море, пиратская яхта и целый день на воде — отличный рецепт отдыха в Турции.
Вы проплывёте мимо скал, бухт и знаменитых пещер, искупаетесь в прозрачной воде и увидите город с моря. А на борту будут музыка, анимация, обед и атмосфера беззаботного отдыха.
Вы проплывёте мимо скал, бухт и знаменитых пещер, искупаетесь в прозрачной воде и увидите город с моря. А на борту будут музыка, анимация, обед и атмосфера беззаботного отдыха.
Описание экскурсии
Вы отправитесь вдоль побережья Аланьи — навстречу морю, скалам и легендарным пещерам.
По пути увидите крепостные стены, Красную башню, старинную верфь Терсане и живописные бухты Средиземного моря.
Корабль сделает остановки для купания, в том числе у бухты Улаш — спокойного уголка среди скал и зелени.
Ещё вы проплывёте мимо Пиратской, Фосфорной пещер и пещеры Влюблённых, что окутаны легендами.
На яхте — анимация, игры, музыка и обед в формате шведского стола с блюдами средиземноморской кухни и безалкогольными напитками.
Примерный тайминг
8:30 или позднее — трансфер из вашего отеля. Время в пути — от 15 мин до 1 ч в зависимости от расположения отеля
10:00–16:30 — круиз на яхте с остановками, обедом и развлекательной программой
16:30–17:00 — трансфер в ваш отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусах Mersedes Sprinter, водная прогулка, обед
- На борту есть спасательные жилеты
- С вами будет русскоговорящий персонал
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€20
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 200 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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