Побережье Аланьи, тёплое Средиземное море, пиратская яхта и целый день на воде — отличный рецепт отдыха в Турции. Вы проплывёте мимо скал, бухт и знаменитых пещер, искупаетесь в прозрачной воде и увидите город с моря. А на борту будут музыка, анимация, обед и атмосфера беззаботного отдыха.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Вы отправитесь вдоль побережья Аланьи — навстречу морю, скалам и легендарным пещерам.

По пути увидите крепостные стены, Красную башню, старинную верфь Терсане и живописные бухты Средиземного моря.

Корабль сделает остановки для купания, в том числе у бухты Улаш — спокойного уголка среди скал и зелени.

Ещё вы проплывёте мимо Пиратской, Фосфорной пещер и пещеры Влюблённых, что окутаны легендами.

На яхте — анимация, игры, музыка и обед в формате шведского стола с блюдами средиземноморской кухни и безалкогольными напитками.

Примерный тайминг

8:30 или позднее — трансфер из вашего отеля. Время в пути — от 15 мин до 1 ч в зависимости от расположения отеля

10:00–16:30 — круиз на яхте с остановками, обедом и развлекательной программой

16:30–17:00 — трансфер в ваш отель

Организационные детали