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Путешествие на пиратской яхте - из Аланьи

Провести день в море: увидеть пещеры, искупаться в бухтах и повеселиться на пенной вечеринке
Добро пожаловать на борт пиратской яхты! Поедете с нами в путешествие вдоль побережья Аланьи? Чтобы увидеть морские пещеры и пляж Клеопатры, как следует накупаться, пообедать на борту и повеселиться благодаря аниматорам и пенной дискотеке.
Путешествие на пиратской яхте - из Аланьи
Путешествие на пиратской яхте - из Аланьи
Путешествие на пиратской яхте - из Аланьи

Описание экскурсии

9:00 — трансфер из отелей

9:45 — прибытие в порт Аланьи и посадка на яхту

10:00 — начало морского путешествия. Вы отправитесь вдоль живописного побережья на стилизованной пиратской яхте

10:15–12:00 — морские достопримечательности. Во время прогулки увидите старые верфи Аланьи, Пиратскую пещеру, Пещеру влюблённых, Фосфорную пещеру и знаменитый пляж Клеопатры

13:00 — обед на борту. В меню — рыба или куриные наггетсы, паста и салат. Напитки оплачиваются отдельно

13:30 — развлекательная программа. Вас ждут пенная дискотека, музыка и анимация для взрослых и детей

14:00–15:00 — продолжение прогулки. Пройдёте вдоль пляжа Улаш, увидите Пещеру Дьявола и сделаете остановку для купания в открытом море

15:30 — обратный путь. На палубе продолжатся развлечения и пенная вечеринка

16:00 — возвращение в порт

16:30–17:30 — трансфер в отели

Организационные детали

С вами будет представитель нашей команды.

На борту

  • Кабинки для переодевания, душевые и туалеты
  • Спасательные жилеты для всех пассажиров

В стоимость входит

  • Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Морская прогулка на яхте
  • Обед
  • Анимация, развлекательная программа и пенное шоу
  • Страхование

Опционально

  • Напитки
  • Фотосессия

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 5 летБесплатно
Дети до 10 лет€15
Стандартный€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
Султан — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 478 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных профессионалов.

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