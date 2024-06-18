Музыкальные теплоходы – экскурсии в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Аланье, цены от €44, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
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Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
🎶 Музыкальные теплоходы
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
4%
Круиз
7 часов
1 отзыв
Незабываемый круиз по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive с обедом
Этот круиз подходит для всех: от желающих отдохнуть и позагорать до любителей веселья и пенных вечеринок. Насладитесь красотами Аланьи на яхте Harem Maldive
Начало: У вашего отеля
«А на анимационной работает бар (пиво, вино, безалкогольные напитки) и играет музыка»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
2 июля в 08:00
5 июля в 08:00
4644 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Адександр
    18 июня 2024
    Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
    В целом, всë хорошо, но конкретно у нас; трансфер от отеля до причала, и обратно..,приехал подуставший басик фольцваген, да ещë
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    к тому же, с неработающим кондиционером, что в жару +35 было не очень уютно и комфортно, а так в целом круиз полностью подходит под описание, понравилось!

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