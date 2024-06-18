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Круиз
7 часов
Незабываемый круиз по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive с обедом
Этот круиз подходит для всех: от желающих отдохнуть и позагорать до любителей веселья и пенных вечеринок. Насладитесь красотами Аланьи на яхте Harem Maldive
Начало: У вашего отеля
«А на анимационной работает бар (пиво, вино, безалкогольные напитки) и играет музыка»
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
2 июля в 08:00
5 июля в 08:00
46€44 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААдександр18 июня 2024В целом, всë хорошо, но конкретно у нас; трансфер от отеля до причала, и обратно..,приехал подуставший басик фольцваген, да ещë
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