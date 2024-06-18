читать дальше к тому же, с неработающим кондиционером, что в жару +35 было не очень уютно и комфортно, а так в целом круиз полностью подходит под описание, понравилось!

В целом, всë хорошо, но конкретно у нас; трансфер от отеля до причала, и обратно..,приехал подуставший басик фольцваген, да ещë