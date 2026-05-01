Приглашаем вас в один из самых живописных природных уголков Алании. Вы увидите каньон Сападере с деревянными мостиками и водопадами, познакомитесь с бытом йоруков, попробуете традиционные турецкие лепёшки и отдохнёте на реке Дим-Чай. Вас ждут горные пейзажи, прохладная вода, панорамные виды и атмосфера настоящего приключения вдали от шумного побережья.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отелей

9:30 — панорамная площадка Каргыджак. Дорога пройдёт через живописные горные районы Алании. Мы остановимся на смотровой с видом на побережье и город

10:30 — остановка в деревне йоруков. Вы познакомитесь с традиционной жизнью горных жителей, попробуете свежие лепёшки гёзлеме и при желании искупаетесь в прохладной реке

11:30 — посещение пещеры Джюджелер. Вы побываете в знаменитой Пещереа Карликов с необычными сталактитами, где царит атмосфера подземного мира

12:15–14:00 — прибытие в каньон Сападере. Вы прогуляетесь по деревянным мостикам, полюбуетесь горными потоками и водопадами, искупаетесь в природных бассейнах

14:15 — деревенский базар и чай

15:00 — «шведский стол» на реке Дим-Чай

16:15–17:00 — возвращение в отель

Организационные детали