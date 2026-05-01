Приглашаем вас в один из самых живописных природных уголков Алании.
Вы увидите каньон Сападере с деревянными мостиками и водопадами, познакомитесь с бытом йоруков, попробуете традиционные турецкие лепёшки и отдохнёте на реке Дим-Чай.
Вас ждут горные пейзажи, прохладная вода, панорамные виды и атмосфера настоящего приключения вдали от шумного побережья.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отелей
9:30 — панорамная площадка Каргыджак. Дорога пройдёт через живописные горные районы Алании. Мы остановимся на смотровой с видом на побережье и город
10:30 — остановка в деревне йоруков. Вы познакомитесь с традиционной жизнью горных жителей, попробуете свежие лепёшки гёзлеме и при желании искупаетесь в прохладной реке
11:30 — посещение пещеры Джюджелер. Вы побываете в знаменитой Пещереа Карликов с необычными сталактитами, где царит атмосфера подземного мира
12:15–14:00 — прибытие в каньон Сападере. Вы прогуляетесь по деревянным мостикам, полюбуетесь горными потоками и водопадами, искупаетесь в природных бассейнах
14:15 — деревенский базар и чай
15:00 — «шведский стол» на реке Дим-Чай
16:15–17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Эта программа без экскурсионного сопровождения. С вами будет водитель из нашей команды
- Трансфер проходит на джипах с открытым верхом. В жаркую погоду мы устраиваем шуточные водные перестрелки между машинами
- Посещение банановых плантаций и обед входят в стоимость
- Дополнительно оплачиваются напитки во время обеда и входные билеты: в каньон Сападере — 250 лир за чел., в пещеру Джюджелер — 175 лир за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети от 4 до 11
|€20
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Аланье
Провела экскурсии для 149 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
