Путешествие начинается в порту Тюрклер, где вас встретит самый большой пиратский корабль Legend Big Kral.
Вы сможете насладиться панорамами с воды, позагорать на палубе и увидеть три пещеры: пиратов, фосфорную и
Вы сможете насладиться панорамами с воды, позагорать на палубе и увидеть три пещеры: пиратов, фосфорную и
7 причин купить эту прогулку
- 🚢 Самый большой пиратский корабль
- 🏞 Шикарные панорамы с воды
- 🍽 Обед в формате шведский стол
- 🍹 Неограниченные напитки
- 🎉 Пенна дискотека
- 👨👩👧👦 Анимация для детей и взрослых
- 🏊♂️ Остановки для купания
Ближайшие даты:
Время начала: 08:15
Что можно увидеть
- Пещера пиратов
- Фосфорная пещера
- Пещера влюблённых
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Путешествие начинается в порту города Тюрклер. Далее корабль выйдет в открытое море и отправится к порту города Аланья. По прибытии у вас будет 1,5 часа свободного времени, чтобы погулять по центру.
- На корабле предусмотрен обед в формате шведский стол. Включены блюда европейской и местной кухни, безалкогольные (Cola, Fanta, Sprite, питьевая вода) и алкогольные напитки (пиво и вино) без ограничения.
- После обеда корабль пройдёт мимо трёх пещер: пещера пиратов, фосфорная пещера и пещера влюблённых. У последней локации вас ждёт небольшое шоу (прыжок со скалы высотой 41 метр).
- По дороге обратно запланированы анимационные мероприятия для детей и взрослых, пенная вечеринка и 3 остановки для купания по 20-25 минут.
Организационные детали
- На протяжении всей программы вас будет сопровождать один из русскоязычных гидов нашего агентства.
- Трансфер доступен из отелей районов Конаклы, Тюрклер, Авсаллар, Инджекум и Окурджалар. Из других районов трансфер будет стоить 10 евро.
- В стоимость включён трансфер, обед в формате шведский стол, алкогольные и безалкогольные напитки.
ежедневно в 08:15
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€41
|Дети 4-10 лет
|€23
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 63 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, и я — профессионал в мире туризма с более чем пятилетним опытом. Я хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главныйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
13 июля 2024
Все отлично, все молодцы. Только если бы ещё первый час до пляжа клеопатры были развлекухи яб 10 звезд влепил. Заказывайте всё как обещано. 👍
Входит в следующие категории Аланьи
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