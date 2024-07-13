Групповое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral (всё включено)

Отправляйтесь в незабываемое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral. Вас ждут шикарные панорамы, пещеры, острова и пенная дискотека. Всё включено
Путешествие начинается в порту Тюрклер, где вас встретит самый большой пиратский корабль Legend Big Kral.

Вы сможете насладиться панорамами с воды, позагорать на палубе и увидеть три пещеры: пиратов, фосфорную и
читать дальше

влюблённых. В Аланье у вас будет свободное время для прогулки по центру.

На борту предусмотрен обед в формате шведский стол с блюдами европейской и местной кухни, а также неограниченные алкогольные и безалкогольные напитки. После обеда вас ждёт шоу с прыжком со скалы, анимационные мероприятия и пенная вечеринка. Трансфер включён в стоимость

5
1 отзыв

7 причин купить эту прогулку

  1. 🚢 Самый большой пиратский корабль
  2. 🏞 Шикарные панорамы с воды
  3. 🍽 Обед в формате шведский стол
  4. 🍹 Неограниченные напитки
  5. 🎉 Пенна дискотека
  6. 👨‍👩‍👧‍👦 Анимация для детей и взрослых
  7. 🏊‍♂️ Остановки для купания
Групповое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral (всё включено)
Групповое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral (всё включено)
Групповое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:15

Что можно увидеть

  • Пещера пиратов
  • Фосфорная пещера
  • Пещера влюблённых

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

  • Путешествие начинается в порту города Тюрклер. Далее корабль выйдет в открытое море и отправится к порту города Аланья. По прибытии у вас будет 1,5 часа свободного времени, чтобы погулять по центру.
  • На корабле предусмотрен обед в формате шведский стол. Включены блюда европейской и местной кухни, безалкогольные (Cola, Fanta, Sprite, питьевая вода) и алкогольные напитки (пиво и вино) без ограничения.
  • После обеда корабль пройдёт мимо трёх пещер: пещера пиратов, фосфорная пещера и пещера влюблённых. У последней локации вас ждёт небольшое шоу (прыжок со скалы высотой 41 метр).
  • По дороге обратно запланированы анимационные мероприятия для детей и взрослых, пенная вечеринка и 3 остановки для купания по 20-25 минут.

Организационные детали

  • На протяжении всей программы вас будет сопровождать один из русскоязычных гидов нашего агентства.
  • Трансфер доступен из отелей районов Конаклы, Тюрклер, Авсаллар, Инджекум и Окурджалар. Из других районов трансфер будет стоить 10 евро.
  • В стоимость включён трансфер, обед в формате шведский стол, алкогольные и безалкогольные напитки.

ежедневно в 08:15

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€41
Дети 4-10 лет€23
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
13 июля 2024
Все отлично, все молодцы. Только если бы ещё первый час до пляжа клеопатры были развлекухи яб 10 звезд влепил. Заказывайте всё как обещано. 👍

Входит в следующие категории Аланьи

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеВыездныеНа весь деньРомантическиеРечные прогулкиСкидкиПиратыОт вашего отеля

Похожие экскурсии из Аланьи

Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
На яхте
скидка
15%
32 отзыва
6.5 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 и 16:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2017 за человека
Релакс-день в Аланье: хаммам и спа
На автобусе
На микроавтобусе
17 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Релакс-день в Аланье: хаммам, сауна, пенный массаж и глиняная маска
Погрузитесь в мир турецких бань и спа-процедур. Вас ждут хаммам, пенный массаж, глиняная маска и трансфер из отеля и обратно
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
25 за человека
Круиз «всё включено» по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive
На яхте
Музыкальные теплоходы
скидка
23%
1 отзыв
7 часов
Круиз
Незабываемый круиз по бухтам Аланьи на яхте Harem Maldive с обедом
Этот круиз подходит для всех: от желающих отдохнуть и позагорать до любителей веселья и пенных вечеринок. Насладитесь красотами Аланьи на яхте Harem Maldive
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Сегодня в 08:00
19 июля в 08:00
4736 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье
ХорошоТам