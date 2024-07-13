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влюблённых. В Аланье у вас будет свободное время для прогулки по центру.



На борту предусмотрен обед в формате шведский стол с блюдами европейской и местной кухни, а также неограниченные алкогольные и безалкогольные напитки. После обеда вас ждёт шоу с прыжком со скалы, анимационные мероприятия и пенная вечеринка. Трансфер включён в стоимость