Ощутите вкус свободы и дух приключений! Вас ждёт сплав по горной речке Кёпрючай, петляющей среди могучих скал и сосновых лесов. Вы преодолеете несложные пороги, насладитесь пейзажами вокруг и искупаетесь в лазурных водах. Маршрут подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже знаком с рафтингом.
Описание экскурсии
- Заберём вас из отеля и отвезём к реке Кёпрюлю.
- Вам проведут инструктаж, подберут снаряжение и предложат выбор: плыть всей командой на большом рафте или испытать свои силы на 2-местной байдарке.
- Вы пройдёте по реке 12 км, преодолеете спокойные участки и лёгкие пороги, чтобы добавить каплю азарта.
- По пути будете останавливаться для купания и отдыха.
- Пообедаете на природе.
Организационные детали
- Трансфер, снаряжение для рафтинга и обед (куриный шашлык, макароны и салат) включены в стоимость, напитки оплачиваются отдельно.
- В зависимости от уровня подготовки можно выбрать большую лодку на компанию или компактную байдарку на двоих.
- Опыт рафтинга не обязателен, прогулка подходит людям в хорошей физической форме.
- Дети до 17 лет участвуют в сплаве только вместе с родителями, а самых маленьких сажаем в центре плота, где безопаснее всего.
- С вами будет опытный инструктор из нашей команды.
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|€22
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Дети с 6 до 11 лет
|€17
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
