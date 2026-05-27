На комфортабельной яхте вы пройдёте вдоль живописного побережья Аланьи, увидите Красную башню, морские пещеры и пляж Клеопатры с воды, искупаетесь в спокойных бухтах и проведёте четыре часа в режиме полного релакса. На борту — мягкая музыка, обед «шведский стол» и безалкогольные напитки без ограничений.
Описание экскурсии
Удобный старт: трансфер из отеля
Наш водитель встретит вас у отеля и отвезёт в порт, откуда отправляется корабль. А после прогулки — обратно по указанному адресу.
Выход в море и виды Аланьи
Сразу после старта откроется панорама побережья и знаменитой Красной башни — одного из символов города. С воды она выглядит особенно эффектно и фотогенично.
Морские пещеры и побережье
Корабль пройдёт мимо прибрежных пещер, которые с моря кажутся ещё более загадочными из‑за игры света и волн. Маршрут продолжится вдоль пляжа Клеопатры с мягким песком.
Остановки для купания
По пути будет несколько остановок в живописных бухтах. Можно поплавать в прозрачной воде, позагорать на палубе или просто посидеть, свесив ноги над морем.
Обед и напитки на борту
На корабле подадут обед, а безалкогольные напитки будут доступны без ограничений на протяжении всей прогулки. Алкоголь — по желанию за доплату.
Атмосфера релакса
На этом рейсе нет анимации, шумных конкурсов и громкой музыки. Спокойный плейлист и мягкое покачивание корабля создадут ощущение настоящего отдыха.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно на микроавтобусе или автобусе, обед «шведский стол», безалкогольные напитки (кола, фанта, спрайт, вода)
Отдельно по желанию оплачиваются алкогольные напитки
У капитана есть необходимые лицензии, судно оборудовано средствами безопасности
С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€35
Детский от 6 до 10 лет
€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1788 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.
