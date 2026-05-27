Релакс-прогулка на корабле в Аланье

Мягкий бриз, купание в живописных бухтах и обед на борту
На комфортабельной яхте вы пройдёте вдоль живописного побережья Аланьи, увидите Красную башню, морские пещеры и пляж Клеопатры с воды, искупаетесь в спокойных бухтах и проведёте четыре часа в режиме полного релакса. На борту — мягкая музыка, обед «шведский стол» и безалкогольные напитки без ограничений.
Описание экскурсии

Удобный старт: трансфер из отеля

Наш водитель встретит вас у отеля и отвезёт в порт, откуда отправляется корабль. А после прогулки — обратно по указанному адресу.

Выход в море и виды Аланьи

Сразу после старта откроется панорама побережья и знаменитой Красной башни — одного из символов города. С воды она выглядит особенно эффектно и фотогенично.

Морские пещеры и побережье

Корабль пройдёт мимо прибрежных пещер, которые с моря кажутся ещё более загадочными из‑за игры света и волн. Маршрут продолжится вдоль пляжа Клеопатры с мягким песком.

Остановки для купания

По пути будет несколько остановок в живописных бухтах. Можно поплавать в прозрачной воде, позагорать на палубе или просто посидеть, свесив ноги над морем.

Обед и напитки на борту

На корабле подадут обед, а безалкогольные напитки будут доступны без ограничений на протяжении всей прогулки. Алкоголь — по желанию за доплату.

Атмосфера релакса

На этом рейсе нет анимации, шумных конкурсов и громкой музыки. Спокойный плейлист и мягкое покачивание корабля создадут ощущение настоящего отдыха.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно на микроавтобусе или автобусе, обед «шведский стол», безалкогольные напитки (кола, фанта, спрайт, вода)
  • Отдельно по желанию оплачиваются алкогольные напитки
  • У капитана есть необходимые лицензии, судно оборудовано средствами безопасности
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€35
Детский от 6 до 10 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1788 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Входит в следующие категории Аланьи

