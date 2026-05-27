На комфортабельной яхте вы пройдёте вдоль живописного побережья Аланьи, увидите Красную башню, морские пещеры и пляж Клеопатры с воды, искупаетесь в спокойных бухтах и проведёте четыре часа в режиме полного релакса. На борту — мягкая музыка, обед «шведский стол» и безалкогольные напитки без ограничений.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Удобный старт: трансфер из отеля

Наш водитель встретит вас у отеля и отвезёт в порт, откуда отправляется корабль. А после прогулки — обратно по указанному адресу.

Выход в море и виды Аланьи

Сразу после старта откроется панорама побережья и знаменитой Красной башни — одного из символов города. С воды она выглядит особенно эффектно и фотогенично.

Морские пещеры и побережье

Корабль пройдёт мимо прибрежных пещер, которые с моря кажутся ещё более загадочными из‑за игры света и волн. Маршрут продолжится вдоль пляжа Клеопатры с мягким песком.

Остановки для купания

По пути будет несколько остановок в живописных бухтах. Можно поплавать в прозрачной воде, позагорать на палубе или просто посидеть, свесив ноги над морем.

Обед и напитки на борту

На корабле подадут обед, а безалкогольные напитки будут доступны без ограничений на протяжении всей прогулки. Алкоголь — по желанию за доплату.

Атмосфера релакса

На этом рейсе нет анимации, шумных конкурсов и громкой музыки. Спокойный плейлист и мягкое покачивание корабля создадут ощущение настоящего отдыха.

Организационные детали