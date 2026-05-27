Пиратский круиз вдоль побережья Аланьи с обедом и трансфером

К пещерам, бухтам и пляжам Средиземного моря
Вас ждёт захватывающая прогулка вдоль побережья Аланьи! Вы отправитесь на стилизованном корабле к таинственным пещерам и живописным бухтам, увидите скалистые утёсы и бирюзовые воды Средиземного моря. На борту вас ждут пиратская анимация, пушечное шоу и обед на палубе. Вы искупаетесь в открытом море и почувствуете дух настоящего морского приключения.
Описание экскурсии

  • Вы отправитесь в морское путешествие на стилизованном пиратском корабле с анимацией, поисками сокровищ и пушечным шоу — представлением с шумовыми спецэффектами, которые имитируют выстрелы из пушек.
  • С моря увидите старинные крепостные стены и легендарную Красную башню. Полюбуетесь панорамами скал и морскими пейзажами.
  • Сделаете первую остановку у верфи Терсан, искупаетесь в прозрачной воде Средиземного моря.
  • Посмотрите на таинственные пещеры:
    — Пещеру Пиратов, где, по легенде, хранили сокровища;
    — Пещеру Влюблённых с романтичными видами;
    — Фосфорную пещеру с необычными природными формами.
  • Пообедаете на палубе в формате шведского стола и оцените блюда средиземноморской кухни.
  • Приплывёте в бухту Улаш, известную чистой водой и красивыми видами. Здесь будет вторая остановка: можно поплавать, позагорать или просто насладиться природой.
  • Увидите скалистые утёсы, чистые пляжи и бирюзовые воды Средиземного моря с лучших панорамных точек.
  • Вернётесь в порт Аланьи и отправитесь обратно в ваш отель.

Организационные детали

  • Плывём на корабле, оснащённом спасжилетами и всеми средствами безопасности. Перед посадкой проводится инструктаж.
  • Обратите внимание: морская прогулка проходит на многоуровневом корабле со ступенями и спусками к воде, поэтому она может быть не совсем удобна для гостей с ограниченной подвижностью. Людям, чувствительным к качке и перепадам высоты, стоит учитывать возможный дискомфорт во время выхода в открытое море.
  • С вами на корабле будет капитан и профессиональная команда.

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет (без трансфера)€20
Дети до 4 летБесплатно
Детский билет 4-11 лет (без трансфера)€15
Взрослый билет (с трансфером)€28
Детский билет 4-11 лет (с трансфером)€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

