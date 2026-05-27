Вас ждёт захватывающая прогулка вдоль побережья Аланьи! Вы отправитесь на стилизованном корабле к таинственным пещерам и живописным бухтам, увидите скалистые утёсы и бирюзовые воды Средиземного моря. На борту вас ждут пиратская анимация, пушечное шоу и обед на палубе. Вы искупаетесь в открытом море и почувствуете дух настоящего морского приключения.
Описание экскурсии
- Вы отправитесь в морское путешествие на стилизованном пиратском корабле с анимацией, поисками сокровищ и пушечным шоу — представлением с шумовыми спецэффектами, которые имитируют выстрелы из пушек.
- С моря увидите старинные крепостные стены и легендарную Красную башню. Полюбуетесь панорамами скал и морскими пейзажами.
- Сделаете первую остановку у верфи Терсан, искупаетесь в прозрачной воде Средиземного моря.
- Посмотрите на таинственные пещеры:
— Пещеру Пиратов, где, по легенде, хранили сокровища;
— Пещеру Влюблённых с романтичными видами;
— Фосфорную пещеру с необычными природными формами.
- Пообедаете на палубе в формате шведского стола и оцените блюда средиземноморской кухни.
- Приплывёте в бухту Улаш, известную чистой водой и красивыми видами. Здесь будет вторая остановка: можно поплавать, позагорать или просто насладиться природой.
- Увидите скалистые утёсы, чистые пляжи и бирюзовые воды Средиземного моря с лучших панорамных точек.
- Вернётесь в порт Аланьи и отправитесь обратно в ваш отель.
Организационные детали
- Плывём на корабле, оснащённом спасжилетами и всеми средствами безопасности. Перед посадкой проводится инструктаж.
- Обратите внимание: морская прогулка проходит на многоуровневом корабле со ступенями и спусками к воде, поэтому она может быть не совсем удобна для гостей с ограниченной подвижностью. Людям, чувствительным к качке и перепадам высоты, стоит учитывать возможный дискомфорт во время выхода в открытое море.
- С вами на корабле будет капитан и профессиональная команда.
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (без трансфера)
|€20
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Детский билет 4-11 лет (без трансфера)
|€15
|Взрослый билет (с трансфером)
|€28
|Детский билет 4-11 лет (с трансфером)
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
