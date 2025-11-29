Предлагаем вам поездку на захватывающее представление с удивительными танцевальными номерами и незабываемыми визуальными эффектами.
Ночное шоу в Land of Legends понравится зрителям всех возрастов, а мы предоставим комфортный и безопасный трансфер до парка и обратно.
Описание трансфер
16:00 — участники забираются с заранее указанных точек
19:00 — прибытие в Land of Legends: у вас будет свободное время для прогулок по парку
20:40 — начало легендарного ночного шоу
21:20 — конец шоу
22:00 — отправление назад
Наш водитель кратко расскажет:
- как был построен этот парк и что он предлагает посетителям
- на каких мифах основаны шоу Land of Legends
- как работают световые и звуковые системы, как создаются визуальные эффекты
Организационные детали
- Едем на комфортабельном микроавтобусе
- В Land of Legends у вас будет 3 часа свободного времени
- Вечерний вход в парк Land of Legends бесплатный
- С вами будет водитель из нашей команды
ежедневно в 18:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1394 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
