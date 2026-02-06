Групповая
Вечерний трансфер в парк Land of Legends из Аланьи
С комфортом доехать до турецкого Диснейленда и вернуться обратно
Начало: Из отеля в Аланье
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€13 за человека
Водная прогулка
Путешествие в аквапарк Land of Legends из Алании
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
$130 за человека
Групповая
до 19 чел.
Трансфер из Аланьи в турецкий Диснейленд
Отправиться на легендарное вечернее шоу в Land of Legends
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€20 за человека
