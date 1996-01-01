Экскурсия 3 в 1Для пар это романтическая прогулка 👣 с встречей красивого заката со стороны моря 🌊. Для детей это мечта увидеть настоящих пиратов и поучаствовать в их красочном шоу. Для любителей зажигательной ночной жизни, это пенная дискотека на борту корабля в открытом море в окружении тысячи огней ночного города. Для детей аквагрим и пиратская бандана в подарок!Организационные детали:Возьмите с собой солнцезащитный крем, головной убор, купальник и полотенце.
Что входит
трансфер из отеля и обратно
прогулка на яхте
ужин
безалкогольные напитки
алкогольные напитки: пиво, вино
анимация
пенная дискотека.
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.