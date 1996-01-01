Что вас ожидает:Наша пиратская яхта 🛥️ отплывает из порта Алании, где вы сразу сможете увидеть древнюю крепость Красная Башня и старые корабельные верфи. Далее проплывем мимо Пиратской пещеры, именно с ней связано самое большое количество преданий и легенд. Местные жители верят, что раньше здесь жили пираты. Они прятали в пещере сокровища, которые потом переправляли через туннель в город 🏙️ за живописным холмом, где стоит Красная Башня и возвышаются средневековые крепостные стены, находятся Фосфорная пещера и Пещера Влюбленных. Обогнув мыс, наше судно доставит вас на великолепный пляж 🏖️ Клеопатры, на котором всегда прозрачная вода, даже во время волн. Вы сможете поплавать в открытом море 🌊 и даже встретить дельфинов 🐬. По нашему маршруту также есть остановка на пляже Улаш, который обладает кристально чистой водой и великолепным видом на бухту.

После, вас ждёт обед на пиратском корабле 🛳️ от нашего капитана. Для желающих окунуться в пиратскую атмосферу будет представлена увлекательная анимация и вечеринка. А кто хочет отдохнуть от насыщенной программы выделена отдельная зона с удобными матрасами, затенёнными зонами, предоставляющая возможность для отдыха и принятия солнечных ванн. Организационные детали:Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем и головной убор.