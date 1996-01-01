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Морское путешествие на пиратском корабле под солнцем

5
5 отзывов
Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Морское путешествие на пиратском корабле 🛳️ в Алании — это увлекательная экскурсия ⛳, которая познакомит вас с достопримечательностями 🏛️ этой местности и оставит незабываемые впечатления и яркие эмоции.

Выбирая путешествие на Пиратском корабле, вы получите не только великолепную экскурсию в Турции от профессионального гида, но и замечательную возможность окунуться в мир пиратов и посетить знаменитые пляжи Алании с кристально чистой водой.

После наших экскурсий на пиратской яхте 🛥️ остаются только положительные отзывы и впечатления.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $15 за человека

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Морское путешествие на пиратском корабле под солнцем
Морское путешествие на пиратском корабле под солнцем

Что вы увидите

  • Красная Башня
  • Средневековые крепостные стены
  • Фосфорная пещера
  • Пещера Влюбленных
Что вас ожидает:Наша пиратская яхта 🛥️ отплывает из порта Алании, где вы сразу сможете увидеть древнюю крепость Красная Башня и старые корабельные верфи. Далее проплывем мимо Пиратской пещеры, именно с ней связано самое большое количество преданий и легенд. Местные жители верят, что раньше здесь жили пираты. Они прятали в пещере сокровища, которые потом переправляли через туннель в город 🏙️ за живописным холмом, где стоит Красная Башня и возвышаются средневековые крепостные стены, находятся Фосфорная пещера и Пещера Влюбленных. Обогнув мыс, наше судно доставит вас на великолепный пляж 🏖️ Клеопатры, на котором всегда прозрачная вода, даже во время волн. Вы сможете поплавать в открытом море 🌊 и даже встретить дельфинов 🐬. По нашему маршруту также есть остановка на пляже Улаш, который обладает кристально чистой водой и великолепным видом на бухту.
После, вас ждёт обед на пиратском корабле 🛳️ от нашего капитана. Для желающих окунуться в пиратскую атмосферу будет представлена увлекательная анимация и вечеринка. А кто хочет отдохнуть от насыщенной программы выделена отдельная зона с удобными матрасами, затенёнными зонами, предоставляющая возможность для отдыха и принятия солнечных ванн. Организационные детали:Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем и головной убор.
Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Полная страховка
  • Прогулка на яхте
  • Обед от капитана
  • Напитки без ограничения (безалкогольные)
  • Анимация на русском и русскоговорящие гиды
  • Дискотека.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Морское путешествие на пиратском корабле под солнцем
Морское путешествие на пиратском корабле под солнцем
Морское путешествие на пиратском корабле под солнцем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Turkish H.
Turkish H.
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5 отзывов оставили туристы

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