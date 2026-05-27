Памуккале — природное чудо, где раскинулись каскадные террасы с термальными источниками. Вы погуляете среди травертин и осмотрите бассейн, в котором купалась египетская царица.
А также с гидом-историком исследуете руины города Иераполис — это настоящий музей под открытым небом с амфитеатром, банями, храмами и некрополем.
Описание экскурсии
Памуккале. Вы окажетесь среди белоснежных террас. Их бассейны наполнены голубой водой, обладающей целебными свойствами: она расслабляет, дарит энергию и улучшает кожу.
Античный город Иераполис. Затем вы погуляете по курорту, основанному во 2 веке до н. э. Увидите амфитеатр, где проходили гладиаторские бои, римские бани с остатками роскошного убранства и латрины — общественные туалеты и место встреч. Осмотрите ворота Домициана — главный вход в город, храм Плутония (Врата Ада), храм Матириум и некрополь с саркофагами и ликийскими гробницами.
Бассейн Клеопатры. По легенде, здесь купалась сама царица, чтобы сохранить молодость. А на дне источника виднеются фрагменты античных колонн.
Организационные детали
- Трансфер из/в отель, обед и страховка включены в стоимость
- Оплачивается отдельно: напитки во время обеда, билет в Памуккале и Иераполис — €30 за человека, в бассейн Клеопатры — €15 за человека и €8 для детей 6-11 лет
- Бассейн Клеопатры временно закрыт на реконструкцию — его можно осмотреть, но нельзя искупаться
- С вами будет гид-историк из нашей команды (русско- или англоговорящий)
в понедельник, среду и субботу в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (8+) с входным билетом в античный город Хиераполис
|€78
|Детский от 4 до 7 лет (отдельные места в автобусе)
|€32
|Дети до 3 лет (без места в автобусе)
|Бесплатно
|Взрослый (8+) без входных билетов
|€54
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
