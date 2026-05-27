Памуккале — природное чудо, где раскинулись каскадные террасы с термальными источниками. Вы погуляете среди травертин и осмотрите бассейн, в котором купалась египетская царица. А также с гидом-историком исследуете руины города Иераполис — это настоящий музей под открытым небом с амфитеатром, банями, храмами и некрополем.

Памуккале. Вы окажетесь среди белоснежных террас. Их бассейны наполнены голубой водой, обладающей целебными свойствами: она расслабляет, дарит энергию и улучшает кожу.

Античный город Иераполис. Затем вы погуляете по курорту, основанному во 2 веке до н. э. Увидите амфитеатр, где проходили гладиаторские бои, римские бани с остатками роскошного убранства и латрины — общественные туалеты и место встреч. Осмотрите ворота Домициана — главный вход в город, храм Плутония (Врата Ада), храм Матириум и некрополь с саркофагами и ликийскими гробницами.

Бассейн Клеопатры. По легенде, здесь купалась сама царица, чтобы сохранить молодость. А на дне источника виднеются фрагменты античных колонн.

