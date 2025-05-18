продуман: на пути туда остановки на завтрак, магазин камней, обед. На пути обратно остановки на ужин и в винодельне. Так что от дороги не устаёшь.

Также по дороге туда посетили озеро Салда. Красивое.

Группа была большая, полный автобус, но все очень организованы, никого нигде не ждали. Экскурсия была на 2х языках - русском и английском.

В самом Памуккале дали 3 часа свободного времени. За них помочили ноги в Травертинах, поплавали в бассейне Клеопатры, забрались на гору посмотреть античный театр. Было здорово!