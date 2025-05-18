Мои заказы

Экскурсии на горячие термальные источники в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Анталье, цены от €49. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Белоснежный Памуккале и античный город Иераполис из Анталии
На автобусе
13 часов
Групповая
Увидеть «хлопковый замок» и погулять по римскому курорту
Начало: У вашего отеля
«Памуккале — природное чудо, где раскинулись каскадные террасы с термальными источниками»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
24 мар в 05:00
€49 за человека
Памуккале и античный город Иераполис
На автобусе
13 часов
Групповая
Природные каскады, древние руины и отдых в тёплых источниках - из Антальи на 1 день
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Пройдётесь босиком по тёплым природным ваннам и почувствуете мягкое действие термальных источников»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
24 мар в 05:00
€52 за человека
Памуккале, Иераполис и озеро Салда - из Антальи
На автобусе
13 часов
Групповая
Погулять среди руин античного города и отправиться на турецкие Мальдивы
Начало: У вашего отеля
«Пройдёте босиком по тёплым природным ваннам и почувствуете мягкое действие термальных источников»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
24 мар в 05:00
€52 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лада
    18 мая 2025
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    На экскурсию ездили вчетвером, автобус большой, людей человек 20 примерно.
    Всё отлично организованно, по таймингу. Выезд в 5 утра, накормили завтраком
    читать дальше

    и обедом, вкусно и много))
    Заезжали на фабрику оникса, винодельню, потом уже на Памуккале т озеро Салда.
    Нам все очень понравилось, красота везде, Турция прекрасна! Большое всем спасибо 🥰💕👍

  • A
    Antoskaitm
    17 мая 2025
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    Слабый экскурсовод. Люди сильно скучали. Тайминг средний. А место отличное. В памукеле идите в самый низ там почти никого нет. Бассейн был закрыт(
  • S
    Svetlana
    8 мая 2025
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    Все понравилось, гид русскоговорящий, жаль только что бассейн Клеопатры закрыт((
  • С
    Стребкова
    5 марта 2025
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    Памуккале удивительное творенье природы. Организация экскурсии понравилось, всё чётко и по времени, и программе, но посетив уже много стран и
    читать дальше

    экскурсии, могу уверенно сказать, что многое зависит от года.
    Нашей группе повезло, экскурсия проводилась 18 февраля 2025 и был гид Назим. Замечательный человек и очень интересный рассказчик, разбирающийся в истории. Назим увлечённо и подробно рассказывал многие интересные факты, а также отвечал приветливо на вопросы. За что ему отдельное спасибо, такие люди и экскурсии особенно запоминаются!!!
    Только 5+

  • Ю
    Юлия
    8 февраля 2025
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    Бронирование тура подтвердили моментально, что очень понравилось. Забрали из отеля во время, автобус комфортный, гиды понравились, дружелюбная комфортная атмосфера. И сам тур отличный! Спасибо
  • А
    Анна
    17 марта 2024
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    Экскурсия очень понравилась. Заняла весь день: с 5 утра до 20 вечера. До Памуккале ехать 3 часа, но маршрут хорошо
    читать дальше

    продуман: на пути туда остановки на завтрак, магазин камней, обед. На пути обратно остановки на ужин и в винодельне. Так что от дороги не устаёшь.
    Также по дороге туда посетили озеро Салда. Красивое.
    Группа была большая, полный автобус, но все очень организованы, никого нигде не ждали. Экскурсия была на 2х языках - русском и английском.
    В самом Памуккале дали 3 часа свободного времени. За них помочили ноги в Травертинах, поплавали в бассейне Клеопатры, забрались на гору посмотреть античный театр. Было здорово!

  • А
    Алексей
    2 октября 2023
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    С точки зрения логистики всё было организовано достаточно чётко, но я бы не сказал, что сама экскурсия была интересная. Рассказ
    читать дальше

    был скорее для галочки, без особого энтузиазма (экскурсовод Маша). Также не понравилось, что на завтрак/обед/ужин отводилось строго 30 мин, в то время как время на посещение магазина камней и винодельни (которые, естественно, шли в довесок) так не контролировалось:) Сама экскурсия достаточно утомительная, очень много времени в дороге, и не так много в Памук Кале. 3.5/5

  • Д
    Дарья
    15 августа 2023
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    Помимо самого Памуккале заезжали на фабрику Оникса, винодельню и на озеро Салда. Насыщенная получилась экскурсия, очень довольны!
  • В
    Владимир
    21 июля 2023
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    Айнура, наш гид в памуккале самая интересная из гидов что я знаю, глубокое знание истории, легенд, сказаний, да и бытовых
    читать дальше

    особенностей жизни в Турции, нравов и обычаев не оставит равнодушным. Она хорошо подскажет как распределить правильно время, такое ощущение, что она знает все уголки этого места, слушайте ее советы. Само памуккале и развалины рядом это что то фантастическое, а с Айнурой путешествие было таким непринужденным, как в семейном кругу, если тур, то только с Айнурой

  • С
    Сергей
    11 июля 2023
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    Чудесные экскурсоводы. Что русскоговорящий, что англоговорящий. Ехать стоит однозначно, хотя бы для того, чтобы их послушать. Поттрясающие руины города, жаль, мало времени. Но вроде успели все обойти. Всем советую!
  • Т
    Татьяна
    15 июня 2023
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    Спасибо за экскурсию и отдельное спасибо Фариду за приятное чувство юмора и рассказанное.
  • Ю
    Юлия
    9 июня 2023
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    Памуккале покорило мое сердце. Белоснежные террасы и горячие источники создают уникальный ландшафт. Экскурсия была организована на высшем уровне!
  • М
    Мария
    14 мая 2023
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    Экскурсия в Памуккале была невероятной! Водные и термальные источники просто потрясающие. Рекомендую всем посетить это место
  • О
    Ольга
    14 мая 2023
    Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источники
    Экскурсия в Памуккале оставила восхитительные впечатления. Мы погрузились в мир невероятной красоты и спокойствия. Обязательно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Термальные источники»

