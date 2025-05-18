Групповая
Белоснежный Памуккале и античный город Иераполис из Анталии
Увидеть «хлопковый замок» и погулять по римскому курорту
Начало: У вашего отеля
«Памуккале — природное чудо, где раскинулись каскадные террасы с термальными источниками»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
24 мар в 05:00
€49 за человека
Групповая
Памуккале и античный город Иераполис
Природные каскады, древние руины и отдых в тёплых источниках - из Антальи на 1 день
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Пройдётесь босиком по тёплым природным ваннам и почувствуете мягкое действие термальных источников»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
24 мар в 05:00
€52 за человека
Групповая
Памуккале, Иераполис и озеро Салда - из Антальи
Погулять среди руин античного города и отправиться на турецкие Мальдивы
Начало: У вашего отеля
«Пройдёте босиком по тёплым природным ваннам и почувствуете мягкое действие термальных источников»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
24 мар в 05:00
€52 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛада18 мая 2025Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиНа экскурсию ездили вчетвером, автобус большой, людей человек 20 примерно.
Всё отлично организованно, по таймингу. Выезд в 5 утра, накормили завтраком
- AAntoskaitm17 мая 2025Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиСлабый экскурсовод. Люди сильно скучали. Тайминг средний. А место отличное. В памукеле идите в самый низ там почти никого нет. Бассейн был закрыт(
- SSvetlana8 мая 2025Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиВсе понравилось, гид русскоговорящий, жаль только что бассейн Клеопатры закрыт((
- ССтребкова5 марта 2025Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиПамуккале удивительное творенье природы. Организация экскурсии понравилось, всё чётко и по времени, и программе, но посетив уже много стран и
- ЮЮлия8 февраля 2025Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиБронирование тура подтвердили моментально, что очень понравилось. Забрали из отеля во время, автобус комфортный, гиды понравились, дружелюбная комфортная атмосфера. И сам тур отличный! Спасибо
- ААнна17 марта 2024Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиЭкскурсия очень понравилась. Заняла весь день: с 5 утра до 20 вечера. До Памуккале ехать 3 часа, но маршрут хорошо
- ААлексей2 октября 2023Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиС точки зрения логистики всё было организовано достаточно чётко, но я бы не сказал, что сама экскурсия была интересная. Рассказ
- ДДарья15 августа 2023Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиПомимо самого Памуккале заезжали на фабрику Оникса, винодельню и на озеро Салда. Насыщенная получилась экскурсия, очень довольны!
- ВВладимир21 июля 2023Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиАйнура, наш гид в памуккале самая интересная из гидов что я знаю, глубокое знание истории, легенд, сказаний, да и бытовых
- ССергей11 июля 2023Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиЧудесные экскурсоводы. Что русскоговорящий, что англоговорящий. Ехать стоит однозначно, хотя бы для того, чтобы их послушать. Поттрясающие руины города, жаль, мало времени. Но вроде успели все обойти. Всем советую!
- ТТатьяна15 июня 2023Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиСпасибо за экскурсию и отдельное спасибо Фариду за приятное чувство юмора и рассказанное.
- ЮЮлия9 июня 2023Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиПамуккале покорило мое сердце. Белоснежные террасы и горячие источники создают уникальный ландшафт. Экскурсия была организована на высшем уровне!
- ММария14 мая 2023Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиЭкскурсия в Памуккале была невероятной! Водные и термальные источники просто потрясающие. Рекомендую всем посетить это место
- ООльга14 мая 2023Памуккале из Антальи: Мраморные чудеса и термальные источникиЭкскурсия в Памуккале оставила восхитительные впечатления. Мы погрузились в мир невероятной красоты и спокойствия. Обязательно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Термальные источники»
