Рассмотреть вблизи акул и других морских обитателей со всего света
Океанариум Антальи знаменит самым большим в мире тоннельным аквариумом.
Здесь можно буквально нос к носу встретиться с осьминогом и понаблюдать за гигантскими муренами, рыбами-клоунами и морскими коньками. Вас ждёт 40 тематических аквариумов с морскими и пресноводными обитателями. А ещё при желании вы посетите музей восковых фигур или парк экзотических рептилий.
Описание билета
Тематические аквариумы, посвящённые экосистемам Индийского, Атлантического и Тихого океанов, Красного моря, а также подводному миру побережья Антальи.
Экспозиции крупнейших рек мира: Нила, Амазонки и водоёмов Азии. Здесь вы увидите разнообразных пресноводных обитателей.
Коралловые рифы с рыбами-клоунами, морскими коньками, крылатками, осьминогами и гигантскими муренами.
Самый большой в мире туннельный аквариум, где вас ждут затерянная Атлантида, пиратский корабль и акулы, проплывающие прямо над головой. Если повезёт со временем посещения, посмотрите их кормление.
Музей восковых фигур Face2Face, где вы при желании сделаете сувенирные фото с использованием голливудской технологии Green screen.
По желанию программу можно дополнить посещением снежного парка (Snow World), парка экзотических рептилий (Wild Park) или кино с эффектом полного погружения (Oceanride XD Cinema).
Организационные детали
В стоимость входит:
входной билет в аквариум Антальи
билет в музей восковых фигур Face2Face
трансфер из отеля Антальи и обратно (при выборе соответствующего варианта)
Дополнительно оплачивается (по желанию):
трансфер из Кемера, Белека, Сиде и Аланьи
посещение Snow World
Ледяного музея
Тропического дома (Wild Park)
XD-кинотеатра
еда и напитки
ежедневно в 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Аквариум с трансфером из Кемера
€65
Аквариум без трансфера
€55
Аквариум с трансфером из Антальи и Белека
€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля (если выбран вариант с трансфером) или у касс аквариума
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 15:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
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и лучших туристических активностях.
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