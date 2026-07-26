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Билет и трансфер в аквариум Антальи

Рассмотреть вблизи акул и других морских обитателей со всего света
Океанариум Антальи знаменит самым большим в мире тоннельным аквариумом.

Здесь можно буквально нос к носу встретиться с осьминогом и понаблюдать за гигантскими муренами, рыбами-клоунами и морскими коньками. Вас ждёт 40 тематических аквариумов с морскими и пресноводными обитателями. А ещё при желании вы посетите музей восковых фигур или парк экзотических рептилий.
Билет и трансфер в аквариум Антальи
Билет и трансфер в аквариум Антальи
Билет и трансфер в аквариум Антальи

Описание билета

Тематические аквариумы, посвящённые экосистемам Индийского, Атлантического и Тихого океанов, Красного моря, а также подводному миру побережья Антальи.

Экспозиции крупнейших рек мира: Нила, Амазонки и водоёмов Азии. Здесь вы увидите разнообразных пресноводных обитателей.

Коралловые рифы с рыбами-клоунами, морскими коньками, крылатками, осьминогами и гигантскими муренами.

Самый большой в мире туннельный аквариум, где вас ждут затерянная Атлантида, пиратский корабль и акулы, проплывающие прямо над головой. Если повезёт со временем посещения, посмотрите их кормление.

Музей восковых фигур Face2Face, где вы при желании сделаете сувенирные фото с использованием голливудской технологии Green screen.

По желанию программу можно дополнить посещением снежного парка (Snow World), парка экзотических рептилий (Wild Park) или кино с эффектом полного погружения (Oceanride XD Cinema).

Организационные детали

В стоимость входит:

  • входной билет в аквариум Антальи
  • билет в музей восковых фигур Face2Face
  • трансфер из отеля Антальи и обратно (при выборе соответствующего варианта)

Дополнительно оплачивается (по желанию):

  • трансфер из Кемера, Белека, Сиде и Аланьи
  • посещение Snow World
  • Ледяного музея
  • Тропического дома (Wild Park)
  • XD-кинотеатра
  • еда и напитки

ежедневно в 15:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Аквариум с трансфером из Кемера€65
Аквариум без трансфера€55
Аквариум с трансфером из Антальи и Белека€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля (если выбран вариант с трансфером) или у касс аквариума
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 15:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 219 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
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и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

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