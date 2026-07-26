Океанариум Антальи знаменит самым большим в мире тоннельным аквариумом. Здесь можно буквально нос к носу встретиться с осьминогом и понаблюдать за гигантскими муренами, рыбами-клоунами и морскими коньками. Вас ждёт 40 тематических аквариумов с морскими и пресноводными обитателями. А ещё при желании вы посетите музей восковых фигур или парк экзотических рептилий.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание билета

Тематические аквариумы, посвящённые экосистемам Индийского, Атлантического и Тихого океанов, Красного моря, а также подводному миру побережья Антальи.

Экспозиции крупнейших рек мира: Нила, Амазонки и водоёмов Азии. Здесь вы увидите разнообразных пресноводных обитателей.

Коралловые рифы с рыбами-клоунами, морскими коньками, крылатками, осьминогами и гигантскими муренами.

Самый большой в мире туннельный аквариум, где вас ждут затерянная Атлантида, пиратский корабль и акулы, проплывающие прямо над головой. Если повезёт со временем посещения, посмотрите их кормление.

Музей восковых фигур Face2Face, где вы при желании сделаете сувенирные фото с использованием голливудской технологии Green screen.

По желанию программу можно дополнить посещением снежного парка (Snow World), парка экзотических рептилий (Wild Park) или кино с эффектом полного погружения (Oceanride XD Cinema).

Организационные детали

В стоимость входит:

входной билет в аквариум Антальи

билет в музей восковых фигур Face2Face

трансфер из отеля Антальи и обратно (при выборе соответствующего варианта)

Дополнительно оплачивается (по желанию):