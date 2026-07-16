Два погружения, прозрачное Средиземное море и подводный мир Кемера — это приключение подойдёт даже тем, кто впервые решился попробовать дайвинг.
Перед погружениями вы пройдёте инструктаж, а на протяжении всего времени рядом будут опытные инструкторы. А в перерыве — отдых на яхте и сытный обед.
Перед погружениями вы пройдёте инструктаж, а на протяжении всего времени рядом будут опытные инструкторы. А в перерыве — отдых на яхте и сытный обед.
Описание экскурсии
Трансфер в марину Кемера
Утром мы заберём вас из отеля и доставим в марину Кемера.
Выход в море
Мы расскажем об основах дайвинга и проведём подробный инструктаж по технике безопасности.
Первое погружение в бухте Аквариум
Вы познакомитесь с подводным миром Средиземного моря в одной из самых прозрачных бухт побережья.
Обед на яхте
После первых ярких впечатлений — обед в формате шведского стола. На выбор — салаты, рис по-турецки и куриный шницель. Если вы не едите мясо или другие продукты — сообщите нам заранее, мы приготовим для вас подходящие блюда.
Второе погружение
Отправимся в бухту Кириш или Мунлайт — зависит от погоды. Вы рассмотрите подводные скалы и разноцветных рыб и почувствуете себя частью удивительного морского мира.
Возвращение
Устроим торжественную церемонию вручения сертификатов после погружений и отправимся в обратный путь.
Примерный тайминг
- Точное время трансфера зависит от того, где именно находится ваш отель
- Каждое погружение длится 10–15 мин
- Обед — 30–40 мин
Организационные детали
- Программа подходит для новичков и опытных дайверов
- В стоимость включено: трансфер, обед, аренда дайвинг-снаряжения, постоянное сопровождение инструкторов, страховка
- Идём на дайвинг-яхте с палубой, местами для отдыха, подготовки к погружениям и хранения вещей, туалетом. Есть всё необходимое спасательное оборудование
- К погружениям не допускаются беременные женщины, люди в нетрезвом состоянии и с серьёзными заболеваниями
- В случае плохой погоды мы предложим перенести или отменить приключение
ежедневно в 08:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Профессионалы
|€100
|Новички
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 568 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
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