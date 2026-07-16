Два погружения, прозрачное Средиземное море и подводный мир Кемера — это приключение подойдёт даже тем, кто впервые решился попробовать дайвинг. Перед погружениями вы пройдёте инструктаж, а на протяжении всего времени рядом будут опытные инструкторы. А в перерыве — отдых на яхте и сытный обед.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Трансфер в марину Кемера

Утром мы заберём вас из отеля и доставим в марину Кемера.

Выход в море

Мы расскажем об основах дайвинга и проведём подробный инструктаж по технике безопасности.

Первое погружение в бухте Аквариум

Вы познакомитесь с подводным миром Средиземного моря в одной из самых прозрачных бухт побережья.

Обед на яхте

После первых ярких впечатлений — обед в формате шведского стола. На выбор — салаты, рис по-турецки и куриный шницель. Если вы не едите мясо или другие продукты — сообщите нам заранее, мы приготовим для вас подходящие блюда.

Второе погружение

Отправимся в бухту Кириш или Мунлайт — зависит от погоды. Вы рассмотрите подводные скалы и разноцветных рыб и почувствуете себя частью удивительного морского мира.

Возвращение

Устроим торжественную церемонию вручения сертификатов после погружений и отправимся в обратный путь.

Примерный тайминг

Точное время трансфера зависит от того, где именно находится ваш отель

Каждое погружение длится 10–15 мин

Обед — 30–40 мин

Организационные детали