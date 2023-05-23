Побережье Средиземного моря богато местами для дайвинга. Теплая прозрачная вода, мягкое дно, отсутствие подводных течений — идеальный выбор для новичков и профессионалов. В группе до 50 человек вы совершите два погружения на глубину 5-8 метров. Вас ждёт необычный мир, где водная гладь словно станет небом, а вокруг откроется вселенная морских богатств.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чудеса на земле и под водой

Окрестности Антальи поражают своей красотой: здесь горы и леса вплотную подступают к морскому побережью, а в бирюзовых водах скрывается невероятный подводный мир. В сопровождении опытного инструктора вы отправитесь на необитаемый остров, где совершите 2 погружения. Первое — пробное, чтобы привыкнуть к обстановке. Второе — уже полноценное. А в перерыве пообедаете на свежем воздухе и займётесь снорклингом.

Программа

08:30–09:30 Трансфер участников из мест проживания в Анталье и окрестностях (время прибытия трансфера зависит от расположения отеля);

09:45–10:30 Прибытие в порт, отправление в море;

— инструктаж по правилам поведения и технике безопасности;

— деление на группы по 4 человека под руководством инструктора

12.00–13.00 Первое (пробное) погружение возле Черепашьего острова (глубина 5–8 метров, продолжительность 15–20 минут);

— погружение происходит по очереди в группах по 4 человека. Одновременно работают 3 инструктора;

— гости, не участвующие в погружении, загорают на лодке или плавают с маской и ластами;

13.00–14.00 Обед на острове (куриный шницель/котлеты, макароны, салат). Свободное время для снорклинга;

14.00–15.00 Второе погружение возле пляжа, где обитают морские звёзды (глубина 5–8 метров, продолжительность 15–20 минут);

16:00–17:00 Прибытие в порт и обратный трансфер. Время возвращения в отель зависит от общего количества участников в группе.

Организационные детали

Правила безопасности

— Если во время экскурсии будут выявлены неблагоприятные подводные течения, инструкторы изменят места погружения на более безопасные;

— К занятию дайвингом допускаются дети от 10 лет;

— Погружения запрещены беременным женщинам, лицам с проблемами дыхания, разрывом барабанных перепонок, находящихся в послеоперационном периоде, а также с тяжелыми формами хронических заболеваний. Любые болезненные состояния могут усугубиться на глубине и привести к нежелательным последствиям;

— Между авиаперелетом и погружением должно пройти не менее суток. Также не следует совершать авиаперелёт сразу после погружения

Что входит в стоимость

— Трансфер от и до мест проживания;

— Сопровождение русскоговорящего/англоговорящего инструктора;

— Страховой полис;

— Снаряжение для дайвинга и снорклинга (входит в билет с погружением);

— Обед.

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки;

— Личные расходы (сувениры и т. п.);

— Снаряжение для снорклинга (для владельцев билета без погружения);

— Фото + видео;

— Отдельное место в автобусе детям до 6 лет. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.