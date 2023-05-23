Освоить технику погружения в сопровождении инструктора и исследовать подводный мир
Теплая прозрачная вода, мягкое дно, отсутствие подводных течений — идеальный выбор для новичков и профессионалов. В группе до 50 человек вы совершите два погружения на глубину 5-8 метров.
Вас ждёт необычный мир, где водная гладь словно станет небом, а вокруг откроется вселенная морских богатств.
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Описание
Что вас ожидает
Чудеса на земле и под водой
Окрестности Антальи поражают своей красотой: здесь горы и леса вплотную подступают к морскому побережью, а в бирюзовых водах скрывается невероятный подводный мир. В сопровождении опытного инструктора вы отправитесь на необитаемый остров, где совершите 2 погружения. Первое — пробное, чтобы привыкнуть к обстановке. Второе — уже полноценное. А в перерыве пообедаете на свежем воздухе и займётесь снорклингом.
Программа
08:30–09:30 Трансфер участников из мест проживания в Анталье и окрестностях (время прибытия трансфера зависит от расположения отеля);
09:45–10:30 Прибытие в порт, отправление в море;
— инструктаж по правилам поведения и технике безопасности;
— деление на группы по 4 человека под руководством инструктора
12.00–13.00 Первое (пробное) погружение возле Черепашьего острова (глубина 5–8 метров, продолжительность 15–20 минут);
— погружение происходит по очереди в группах по 4 человека. Одновременно работают 3 инструктора;
— гости, не участвующие в погружении, загорают на лодке или плавают с маской и ластами;
13.00–14.00 Обед на острове (куриный шницель/котлеты, макароны, салат). Свободное время для снорклинга;
14.00–15.00 Второе погружение возле пляжа, где обитают морские звёзды (глубина 5–8 метров, продолжительность 15–20 минут);
16:00–17:00 Прибытие в порт и обратный трансфер. Время возвращения в отель зависит от общего количества участников в группе.
Организационные детали
Правила безопасности
— Если во время экскурсии будут выявлены неблагоприятные подводные течения, инструкторы изменят места погружения на более безопасные;
— К занятию дайвингом допускаются дети от 10 лет;
— Погружения запрещены беременным женщинам, лицам с проблемами дыхания, разрывом барабанных перепонок, находящихся в послеоперационном периоде, а также с тяжелыми формами хронических заболеваний. Любые болезненные состояния могут усугубиться на глубине и привести к нежелательным последствиям;
— Между авиаперелетом и погружением должно пройти не менее суток. Также не следует совершать авиаперелёт сразу после погружения
Что входит в стоимость
— Трансфер от и до мест проживания;
— Сопровождение русскоговорящего/англоговорящего инструктора;
— Страховой полис;
— Снаряжение для дайвинга и снорклинга (входит в билет с погружением);
— Обед.
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки;
— Личные расходы (сувениры и т. п.);
— Снаряжение для снорклинга (для владельцев билета без погружения);
— Фото + видео;
— Отдельное место в автобусе детям до 6 лет. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.