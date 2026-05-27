Описание экскурсии
Трансфер (если вы выбрали билет с трансфером из отеля) или встреча на пирсе
Выход в море, инструктаж. Наши опытные специалисты напомнят вам о технике безопасности, подробно расскажут обо всех необходимых процедурах и правилах обращения с оборудованием, чтобы погружение было комфортным и предсказуемым
Первое погружение. Вы исследуете бухту Аквариум с чистой водой и разнообразными морскими обитателями
Обед на борту. Воспользуйтесь этим временем, чтобы расслабиться, пообщаться с другими дайверами и полюбоваться Средиземным морем
Второе погружение. В бухте Кириш вы сможете восхититься безмятежной красотой подводного мира
Погружение с опытными дайверами (для сертифицированных путешественников, которые выбрали эту опцию). Мы организовали отдельную программу с инструкторами (аккредитация SSI, PADI, TSSF и NDL). В зависимости от вашего уровня сертификации у вас будет возможность погружаться на глубину от 12 до 30 м
Возвращение в порт и обратный трансфер
Примерный тайминг
8:00–9:00 — сбор участников и трансфер из отелей Антальи к месту отправления (время зависит от расположения отеля)
9:00–9:30 — прибытие в порт, встреча с командой инструкторов, знакомство и проверка снаряжения
9:30–10:00 — инструктаж по технике безопасности, подбор оборудования, ответы на вопросы
10:00–11:00 — первое погружение (15–20 мин)
11:00–12:00 — отдых на борту, возможность поплавать или расслабиться на палубе
12:00–13:00 — обед на борту судна
13:00–14:30 — второе погружение: новые подводные пейзажи и морские обитатели
14:30–15:00 — свободное время для купания и отдыха на борту
15:00–15:30 — возвращение в порт
15:30–17:00 — трансфер в отели Антальи
Организационные детали
- Для участия не требуется предварительный опыт дайвинга
- В стоимость включено: 2 погружения, услуги инструктора, снаряжение для дайвинга, обед, трансфер из отеля и обратно (при выборе этой опции)
- Напитки и фото- видеосъёмка не входят в стоимость программы
- Маршрут может меняться в зависимости от погоды, состояния моря или уровня приливов и отливов по соображениям безопасности.
Программа не подходит
- Детям младше 12 лет (они могут присоединиться к нам в качестве гостей, не занимающихся дайвингом)
- Беременным женщинам
- Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердца, горной болезнью, высоким давлением, недавно перенесшим операции
- Путешественникам старше 70 лет
Перед погружением участники должны заполнить медицинскую декларацию. Пожалуйста, заранее сообщите инструктору о любых проблемах со здоровьем.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет с трансфером
|€35
|Детский билет 4-11 лет с трансфером
|€30
|Взрослый билет без трансфера
|€30
|Детский билет 4-11 лет без трансфером
|€25
|Билет для опытных дайверов
|€75