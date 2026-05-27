Дайвинг-приключение в Анталье с опытным инструктором + обед

Насладиться морской прогулкой - или нырнуть поглубже
Мы отправимся исследовать спокойные воды Кемера в сопровождении опытных инструкторов. Вы освоите ныряние с оборудованием и познакомитесь с богатой морской жизнью и подводными пейзажами на глубине от 5 до 10 м. А дайверы с сертификацией смогут опуститься до 30 м.
Описание экскурсии

Трансфер (если вы выбрали билет с трансфером из отеля) или встреча на пирсе

Выход в море, инструктаж. Наши опытные специалисты напомнят вам о технике безопасности, подробно расскажут обо всех необходимых процедурах и правилах обращения с оборудованием, чтобы погружение было комфортным и предсказуемым

Первое погружение. Вы исследуете бухту Аквариум с чистой водой и разнообразными морскими обитателями

Обед на борту. Воспользуйтесь этим временем, чтобы расслабиться, пообщаться с другими дайверами и полюбоваться Средиземным морем

Второе погружение. В бухте Кириш вы сможете восхититься безмятежной красотой подводного мира

Погружение с опытными дайверами (для сертифицированных путешественников, которые выбрали эту опцию). Мы организовали отдельную программу с инструкторами (аккредитация SSI, PADI, TSSF и NDL). В зависимости от вашего уровня сертификации у вас будет возможность погружаться на глубину от 12 до 30 м

Возвращение в порт и обратный трансфер

Примерный тайминг

8:00–9:00 — сбор участников и трансфер из отелей Антальи к месту отправления (время зависит от расположения отеля)

9:00–9:30 — прибытие в порт, встреча с командой инструкторов, знакомство и проверка снаряжения

9:30–10:00 — инструктаж по технике безопасности, подбор оборудования, ответы на вопросы

10:00–11:00 — первое погружение (15–20 мин)

11:00–12:00 — отдых на борту, возможность поплавать или расслабиться на палубе

12:00–13:00 — обед на борту судна

13:00–14:30 — второе погружение: новые подводные пейзажи и морские обитатели

14:30–15:00 — свободное время для купания и отдыха на борту

15:00–15:30 — возвращение в порт

15:30–17:00 — трансфер в отели Антальи

Организационные детали

  • Для участия не требуется предварительный опыт дайвинга
  • В стоимость включено: 2 погружения, услуги инструктора, снаряжение для дайвинга, обед, трансфер из отеля и обратно (при выборе этой опции)
  • Напитки и фото- видеосъёмка не входят в стоимость программы
  • Маршрут может меняться в зависимости от погоды, состояния моря или уровня приливов и отливов по соображениям безопасности.

Программа не подходит

  • Детям младше 12 лет (они могут присоединиться к нам в качестве гостей, не занимающихся дайвингом)
  • Беременным женщинам
  • Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердца, горной болезнью, высоким давлением, недавно перенесшим операции
  • Путешественникам старше 70 лет

Перед погружением участники должны заполнить медицинскую декларацию. Пожалуйста, заранее сообщите инструктору о любых проблемах со здоровьем.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет с трансфером€35
Детский билет 4-11 лет с трансфером€30
Взрослый билет без трансфера€30
Детский билет 4-11 лет без трансфером€25
Билет для опытных дайверов€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кубку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

