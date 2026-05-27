Мы отправимся исследовать спокойные воды Кемера в сопровождении опытных инструкторов. Вы освоите ныряние с оборудованием и познакомитесь с богатой морской жизнью и подводными пейзажами на глубине от 5 до 10 м. А дайверы с сертификацией смогут опуститься до 30 м.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Трансфер (если вы выбрали билет с трансфером из отеля) или встреча на пирсе

Выход в море, инструктаж. Наши опытные специалисты напомнят вам о технике безопасности, подробно расскажут обо всех необходимых процедурах и правилах обращения с оборудованием, чтобы погружение было комфортным и предсказуемым

Первое погружение. Вы исследуете бухту Аквариум с чистой водой и разнообразными морскими обитателями

Обед на борту. Воспользуйтесь этим временем, чтобы расслабиться, пообщаться с другими дайверами и полюбоваться Средиземным морем

Второе погружение. В бухте Кириш вы сможете восхититься безмятежной красотой подводного мира

Погружение с опытными дайверами (для сертифицированных путешественников, которые выбрали эту опцию). Мы организовали отдельную программу с инструкторами (аккредитация SSI, PADI, TSSF и NDL). В зависимости от вашего уровня сертификации у вас будет возможность погружаться на глубину от 12 до 30 м

Возвращение в порт и обратный трансфер

Примерный тайминг

8:00–9:00 — сбор участников и трансфер из отелей Антальи к месту отправления (время зависит от расположения отеля)

9:00–9:30 — прибытие в порт, встреча с командой инструкторов, знакомство и проверка снаряжения

9:30–10:00 — инструктаж по технике безопасности, подбор оборудования, ответы на вопросы

10:00–11:00 — первое погружение (15–20 мин)

11:00–12:00 — отдых на борту, возможность поплавать или расслабиться на палубе

12:00–13:00 — обед на борту судна

13:00–14:30 — второе погружение: новые подводные пейзажи и морские обитатели

14:30–15:00 — свободное время для купания и отдыха на борту

15:00–15:30 — возвращение в порт

15:30–17:00 — трансфер в отели Антальи

Организационные детали

Для участия не требуется предварительный опыт дайвинга

В стоимость включено: 2 погружения, услуги инструктора, снаряжение для дайвинга, обед, трансфер из отеля и обратно (при выборе этой опции)

Напитки и фото- видеосъёмка не входят в стоимость программы

Маршрут может меняться в зависимости от погоды, состояния моря или уровня приливов и отливов по соображениям безопасности.

Программа не подходит

Детям младше 12 лет (они могут присоединиться к нам в качестве гостей, не занимающихся дайвингом)

Беременным женщинам

Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердца, горной болезнью, высоким давлением, недавно перенесшим операции

Путешественникам старше 70 лет

Перед погружением участники должны заполнить медицинскую декларацию. Пожалуйста, заранее сообщите инструктору о любых проблемах со здоровьем.