Мои заказы

Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Антальи)

К сказочным долинам, подземным городам и воздушным шарам
Откройте для себя магию Каппадокии! Подземный город Каяшехир, деревня Чавушин, крепость Учхисар, Красная долина, мастерская «Анадолу Таш» — всё это и многое другое ждёт вас в программе.

Профессиональный гид расскажет об истории и легендах региона, а закат и рассвет с воздушными шарами сделают поездку незабываемой.
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Антальи)
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Антальи)
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Антальи)

Описание экскурсии

День 1 — история и волшебные долины

3:00-5:00 — выезд из отелей Антальи. Точное время зависит от адреса
7:00 — завтрак в горах Торос
12:00–13:00 — подземный город Каяшехир: прогулка по древним лабиринтам
14:00 — обед в национальном ресторане
15:30–16:30 — долина Деврент и фантастические скальные формы
16:30–17:00 — деревня Чавушин: скальные церкви и традиционные дома
17:00–19:00 — панорама крепости Учхисар и закат в Красной долине
20:00 — заселение в отель и ужин (шведский стол)

День 2 — рассвет в Каппадокии и возвращение

4:30–6:30 — полёт на воздушном шаре (по желанию)
8:30 — завтрак в отеле и выезд
9:30–10:30 — мастерская «Анадолу Таш»: древние ремёсла и каменные изделия
10:30–11:00 — панорама «Секретный сад» в Гёреме
11:00–11:30 — магазин местных продуктов: дегустация турецкого лукума и кофе
11:30–14:30 — путь через Конью с остановкой на обед
20:00–21:00 — возвращение в Анталью
Во время экскурсии обсудим:

  • вулканическое происхождение Каппадокии и её уникальные скальные образования
  • историю строительства подземных городов
  • роль раннего христианства и значение скальных церквей
  • использование долин Каппадокии для жизни и защиты
  • жизнь в современной Каппадокия: туризм, воздушные шары и местный быт

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса. Детям до 4 лет отдельное место не предоставляется
  • В стоимость включено: трансфер, билет в подземный город, посещение нацпарка Гёреме, проживание в отеле World Hotel или Arien Hotel (Mustapaşa), завтрак и ужин в отеле, вода в автобусе, страховка на время экскурсии
  • Обязательно возьмите с собой паспорт
  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию

  • Завтрак в горах (1-й день) и обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) — €15 за приём пищи
  • Панорама воздушных шаров на рассвете (1,5 ч) — €30
  • Полёт на воздушном шаре на рассвете (1 ч) — от €130 до €250 (может быть отменён из-за неблагоприятных погодных условий)
  • Проживание в одноместном номере — €15
  • Сафари на джипах на рассвете — €50
  • Катание на лошадях по долинам Каппадокии на рассвете/закате — €50

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые от 8 лет и старше€30
Дети 4–8 лет€25
Младенцы 0–4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хатидже
Хатидже — ваша команда гидов в Анталье
Мы с командой опытных гидов организуем индивидуальные и групповые поездки по самым красивым уголкам Антальи. Хотите исследовать Анталью с её богатой историей, природными чудесами и захватывающими пейзажами вместе с местными экспертами? Получить незабываемые впечатления? Свяжитесь с нами прямо сейчас — Анталья ждёт вас!

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии из Антальи

Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
14 отзывов
Групповая
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
За 2 дня увидеть каменные грибы, побывать в караван-сарае и полетать на воздушном шаре (по желанию)
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
16 фев в 03:30
19 фев в 03:30
€62 за человека
Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
На лодке
Музыкальные теплоходы
Круизы
5 часов
-
20%
20 отзывов
Круиз
Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
Проведите день на море, наслаждаясь лазурными водами и великолепной природой Антальи. Купание, развлечения и вкусная еда ждут вас
Начало: Мы заберем гостей из их отелей или мест, где они н...
Расписание: Ежедневно в 07:00
$24$30 за человека
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
17 фев в 15:00
18 фев в 15:00
€670 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье