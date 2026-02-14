Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Антальи)
К сказочным долинам, подземным городам и воздушным шарам
Откройте для себя магию Каппадокии! Подземный город Каяшехир, деревня Чавушин, крепость Учхисар, Красная долина, мастерская «Анадолу Таш» — всё это и многое другое ждёт вас в программе.
Профессиональный гид расскажет об истории и легендах региона, а закат и рассвет с воздушными шарами сделают поездку незабываемой.
Описание экскурсии
День 1 — история и волшебные долины
3:00-5:00 — выезд из отелей Антальи. Точное время зависит от адреса 7:00 — завтрак в горах Торос 12:00–13:00 — подземный город Каяшехир: прогулка по древним лабиринтам 14:00 — обед в национальном ресторане 15:30–16:30 — долина Деврент и фантастические скальные формы 16:30–17:00 — деревня Чавушин: скальные церкви и традиционные дома 17:00–19:00 — панорама крепости Учхисар и закат в Красной долине 20:00 — заселение в отель и ужин (шведский стол)
День 2 — рассвет в Каппадокии и возвращение
4:30–6:30 — полёт на воздушном шаре (по желанию) 8:30 — завтрак в отеле и выезд 9:30–10:30 — мастерская «Анадолу Таш»: древние ремёсла и каменные изделия 10:30–11:00 — панорама «Секретный сад» в Гёреме 11:00–11:30 — магазин местных продуктов: дегустация турецкого лукума и кофе 11:30–14:30 — путь через Конью с остановкой на обед 20:00–21:00 — возвращение в Анталью Во время экскурсии обсудим:
вулканическое происхождение Каппадокии и её уникальные скальные образования
историю строительства подземных городов
роль раннего христианства и значение скальных церквей
использование долин Каппадокии для жизни и защиты
жизнь в современной Каппадокия: туризм, воздушные шары и местный быт
Организационные детали
Поедем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса. Детям до 4 лет отдельное место не предоставляется
В стоимость включено: трансфер, билет в подземный город, посещение нацпарка Гёреме, проживание в отеле World Hotel или Arien Hotel (Mustapaşa), завтрак и ужин в отеле, вода в автобусе, страховка на время экскурсии
Обязательно возьмите с собой паспорт
С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
Дополнительные расходы по желанию
Завтрак в горах (1-й день) и обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) — €15 за приём пищи
Панорама воздушных шаров на рассвете (1,5 ч) — €30
Полёт на воздушном шаре на рассвете (1 ч) — от €130 до €250 (может быть отменён из-за неблагоприятных погодных условий)
Проживание в одноместном номере — €15
Сафари на джипах на рассвете — €50
Катание на лошадях по долинам Каппадокии на рассвете/закате — €50
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослые от 8 лет и старше
€30
Дети 4–8 лет
€25
Младенцы 0–4 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хатидже — ваша команда гидов в Анталье
Мы с командой опытных гидов организуем индивидуальные и групповые поездки по самым красивым уголкам Антальи.
Хотите исследовать Анталью с её богатой историей, природными чудесами и захватывающими пейзажами вместе с местными экспертами? Получить незабываемые впечатления? Свяжитесь с нами прямо сейчас — Анталья ждёт вас!