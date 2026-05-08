Джип-сафари и прогулка на лодке по каньону Караджарен

Из Антальи - в сердце сельской Турции
Пыль дорог, брызги воды и тишина каньона — этот день собран из контрастов.

Вы проедете на джипах по горным серпантинам, прокатитесь на лодке по каньону Караджарен и окажетесь в турецкой деревне, где жизнь течёт иначе. Это путешествие для тех, кто хочет увидеть другую сторону Антальи — за пределами пляжей и отелей.
Описание экскурсии

Мы проедем через местные районы и деревни — Кемерагзы, Аксу Топаллы, Куршунлу и Гюлолук. Дорога пролегает по грунтовым и асфальтированным участкам сельской Турции. По пути предусмотрена короткая остановка для отдыха.

Путь приведёт нас к озеру Караджарен — одному из самых красивых водоёмов региона. Здесь вас ждёт прогулка на лодке по каньону (1,5 ч): вы насладитесь тишиной природы, искупаетесь и отдохнёте у воды.

Затем — захватывающая часть маршрута — джип-сафари в сторону Таврских гор. В программе — поездка по бездорожью, горным серпантинам и лесным дорогам с элементами водных баталий. По пути будут остановки в деревне и у пещеры Караташ.

Вы узнаете:

  • как устроена жизнь в турецких деревнях и чем она отличается от курортных городов
  • как формируются горные озёра и водохранилища, в том числе Караджарен
  • в чём особенность быта местных жителей

Примерный тайминг

8:30 — выезд из отелей
10:00 — остановка для отдыха
11:00 — прибытие к озеру Караджарен, лодочная прогулка по каньону
13:00 — свободное время и купание
14:00 — обед
15:00 — джип-сафари в горах
16:30 — фотостопы и посещение деревни, пещера Караташ
18:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на автобусе из отеля и обратно, обед (курица или котлеты, рис, салат), прогулка на лодке, страховка
  • Отдельно оплачивается входной билет в пещеру — 150 лир (€3) за чел., напитки — по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€58
Дети от 0 до 5 лет€20
Дети от 6 до 10 лет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Анталье
Провела экскурсии для 72 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

