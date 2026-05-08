Пыль дорог, брызги воды и тишина каньона — этот день собран из контрастов. Вы проедете на джипах по горным серпантинам, прокатитесь на лодке по каньону Караджарен и окажетесь в турецкой деревне, где жизнь течёт иначе. Это путешествие для тех, кто хочет увидеть другую сторону Антальи — за пределами пляжей и отелей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы проедем через местные районы и деревни — Кемерагзы, Аксу Топаллы, Куршунлу и Гюлолук. Дорога пролегает по грунтовым и асфальтированным участкам сельской Турции. По пути предусмотрена короткая остановка для отдыха.

Путь приведёт нас к озеру Караджарен — одному из самых красивых водоёмов региона. Здесь вас ждёт прогулка на лодке по каньону (1,5 ч): вы насладитесь тишиной природы, искупаетесь и отдохнёте у воды.

Затем — захватывающая часть маршрута — джип-сафари в сторону Таврских гор. В программе — поездка по бездорожью, горным серпантинам и лесным дорогам с элементами водных баталий. По пути будут остановки в деревне и у пещеры Караташ.

Вы узнаете:

как устроена жизнь в турецких деревнях и чем она отличается от курортных городов

как формируются горные озёра и водохранилища, в том числе Караджарен

в чём особенность быта местных жителей

Примерный тайминг

8:30 — выезд из отелей

10:00 — остановка для отдыха

11:00 — прибытие к озеру Караджарен, лодочная прогулка по каньону

13:00 — свободное время и купание

14:00 — обед

15:00 — джип-сафари в горах

16:30 — фотостопы и посещение деревни, пещера Караташ

18:00 — возвращение в отели

Организационные детали