Джип-сафари и прогулка на лодке по каньону Караджарен
Из Антальи - в сердце сельской Турции
Пыль дорог, брызги воды и тишина каньона — этот день собран из контрастов.
Вы проедете на джипах по горным серпантинам, прокатитесь на лодке по каньону Караджарен и окажетесь в турецкой деревне, где жизнь течёт иначе. Это путешествие для тех, кто хочет увидеть другую сторону Антальи — за пределами пляжей и отелей.
Описание экскурсии
Мы проедем через местные районы и деревни — Кемерагзы, Аксу Топаллы, Куршунлу и Гюлолук. Дорога пролегает по грунтовым и асфальтированным участкам сельской Турции. По пути предусмотрена короткая остановка для отдыха.
Путь приведёт нас к озеру Караджарен — одному из самых красивых водоёмов региона. Здесь вас ждёт прогулка на лодке по каньону (1,5 ч): вы насладитесь тишиной природы, искупаетесь и отдохнёте у воды.
Затем — захватывающая часть маршрута — джип-сафари в сторону Таврских гор. В программе — поездка по бездорожью, горным серпантинам и лесным дорогам с элементами водных баталий. По пути будут остановки в деревне и у пещеры Караташ.
Вы узнаете:
как устроена жизнь в турецких деревнях и чем она отличается от курортных городов
как формируются горные озёра и водохранилища, в том числе Караджарен
в чём особенность быта местных жителей
Примерный тайминг
8:30 — выезд из отелей 10:00 — остановка для отдыха 11:00 — прибытие к озеру Караджарен, лодочная прогулка по каньону 13:00 — свободное время и купание 14:00 — обед 15:00 — джип-сафари в горах 16:30 — фотостопы и посещение деревни, пещера Караташ 18:00 — возвращение в отели
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на автобусе из отеля и обратно, обед (курица или котлеты, рис, салат), прогулка на лодке, страховка
Отдельно оплачивается входной билет в пещеру — 150 лир (€3) за чел., напитки — по желанию
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€58
Дети от 0 до 5 лет
€20
Дети от 6 до 10 лет
€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму бронирования и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Анталье
Провела экскурсии для 72 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции.
Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот.
Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!
