Детский квест по античному Перге

Экскурсия по античному городу в формате квеста.

Никогда еще погружаться в историю не было так интересно! Перге – уникальный город, в котором великолепно сохранились постройки со времен Римской империи.

В виде игр и заданий дети исследуют его здания и проведут день совсем как местный житель 2.000 лет назад.
Детский квест по античному Перге
Детский квест по античному Перге
Детский квест по античному Перге
Ближайшие даты:
10
мая12
мая13
мая14
мая15
мая16
мая20
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание квеста

Погружение в историю города

Начнем наше увлекательное путешествие с знакомства с макетом города, который станет для нас отправной точкой. Здесь мы услышим захватывающую историю одного из жителей, оказавшегося в сложной ситуации. Это позволит нам лучше понять атмосферу и культуру древнего Рима.

Первое задание и исследование

Получив первое задание, мы отправимся в захватывающее исследование города. Нас ждут основные места, которые были важны для жизни древнего римлянина:

  • Городская площадь-базар
  • Стадион
  • Главная улица
  • Театр
  • Римские бани

Игровая форма обучения

В ходе экскурсии, в непринужденной и игровой форме, дети смогут погрузиться в историю, не замечая, как они узнают множество новых фактов. Это будет отличная возможность расширить свои знания о древнем Риме, о которых в школе не расскажут.

Для кого предназначена экскурсия

Экскурсия предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет, но она будет интересна и взрослым. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе открыть для себя удивительный мир древнего Рима!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Античный город Перге, история которого насчитывает более 3.000 лет
  • Постройки римского периода города: стадион, бани, агора, главная улица города и нимфеум
Что включено
  • Услуги лицензионного гида
  • Раздаточные материалы.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в античный город. По музейной карте вход бесплатный.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход музей под открытым небом Перге
Завершение: Город Перге
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • С собой рекомендую взять достаточное количество воды
  • Головные уборы
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Антальи

Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
На машине
7 часов
-
10%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Перге и Аспендос
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
14 мая в 08:00
15 мая в 08:00
€300€333 за всё до 4 чел.
Античный мир Перге в современной Анталье
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Античный мир Перге в современной Анталье
Перге - это история, оживающая на глазах. Узнайте о первых женщинах-мэрах и знаменитых завоевателях, гуляя по древним улицам
Начало: У входа в Перге
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
€155 за всё до 8 чел.
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
На машине
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.