Экскурсия по античному городу в формате квеста. Никогда еще погружаться в историю не было так интересно! Перге – уникальный город, в котором великолепно сохранились постройки со времен Римской империи. В виде игр и заданий дети исследуют его здания и проведут день совсем как местный житель 2.000 лет назад.

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Описание квеста

Погружение в историю города

Начнем наше увлекательное путешествие с знакомства с макетом города, который станет для нас отправной точкой. Здесь мы услышим захватывающую историю одного из жителей, оказавшегося в сложной ситуации. Это позволит нам лучше понять атмосферу и культуру древнего Рима.

Первое задание и исследование

Получив первое задание, мы отправимся в захватывающее исследование города. Нас ждут основные места, которые были важны для жизни древнего римлянина:

Городская площадь-базар

Стадион

Главная улица

Театр

Римские бани

Игровая форма обучения

В ходе экскурсии, в непринужденной и игровой форме, дети смогут погрузиться в историю, не замечая, как они узнают множество новых фактов. Это будет отличная возможность расширить свои знания о древнем Риме, о которых в школе не расскажут.

Для кого предназначена экскурсия

Экскурсия предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет, но она будет интересна и взрослым. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе открыть для себя удивительный мир древнего Рима!