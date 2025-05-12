Никогда еще погружаться в историю не было так интересно! Перге – уникальный город, в котором великолепно сохранились постройки со времен Римской империи.
В виде игр и заданий дети исследуют его здания и проведут день совсем как местный житель 2.000 лет назад.
Описание квеста
Погружение в историю города
Начнем наше увлекательное путешествие с знакомства с макетом города, который станет для нас отправной точкой. Здесь мы услышим захватывающую историю одного из жителей, оказавшегося в сложной ситуации. Это позволит нам лучше понять атмосферу и культуру древнего Рима.
Первое задание и исследование
Получив первое задание, мы отправимся в захватывающее исследование города. Нас ждут основные места, которые были важны для жизни древнего римлянина:
- Городская площадь-базар
- Стадион
- Главная улица
- Театр
- Римские бани
Игровая форма обучения
В ходе экскурсии, в непринужденной и игровой форме, дети смогут погрузиться в историю, не замечая, как они узнают множество новых фактов. Это будет отличная возможность расширить свои знания о древнем Риме, о которых в школе не расскажут.
Для кого предназначена экскурсия
Экскурсия предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет, но она будет интересна и взрослым. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе открыть для себя удивительный мир древнего Рима!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Античный город Перге, история которого насчитывает более 3.000 лет
- Постройки римского периода города: стадион, бани, агора, главная улица города и нимфеум
Что включено
- Услуги лицензионного гида
- Раздаточные материалы.
Что не входит в цену
- Входные билеты в античный город. По музейной карте вход бесплатный.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- С собой рекомендую взять достаточное количество воды
- Головные уборы
- Солнцезащитный крем
- Наличные деньги