Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

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«Восточная сказка» Антальи

Погулять по старинному кварталу Калеичи и раскрыть его секреты в компании профессионального гида

Елена
Елена – Гид из Антальи
Калеичи — словно временной портал, погружающий в историю 📖 разных эпох.

Плутая по лабиринту восточных улочек, вы увидите древние крепостные стены и башни, памятники Древнего Рима и Византии, мечети и османские усадьбы.

А я помогу вам не пропустить главное и расскажу о прошлом и настоящем этих волшебных мест.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 70€63 за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
«Восточная сказка» Антальи
«Восточная сказка» Антальи

Что вас ожидает

Путешествие в прошлые века
Вы увидите «визитные карточки» Старого города: ворота Адриана, римскую башню Хыдырлык Кулеси и мечеть Шехзаде Коркут. Заглянете в монастырь загадочных дервишей из мистического ордена Мевляны, загадаете желание у священного оливкового дерева, отыщете старую венецианскую лестницу и услышите об одном знаменитом пирате. А также оцените завораживающую панораму города и древнего порта, где до сих пор теснятся десятки кораблей.

Чарующий местный колорит
Калеичи покорит вас не только историческими памятниками и чудесными видами, но и особой атмосферой. Вы ощутите витающий здесь аромат специй и восточных сладостей, понаблюдаете за неспешной жизнью местных и узнаете, почему турки так любят кофе и сладкий лукум. Кроме того, я раскрою секрет популярности бублика с кунжутом, помогу отыскать крошечные уютные музеи 🖼 и поделюсь историей 📖 популярного в стране «синего глаза».

Организационные детали

По желанию экскурсия ⛳ может быть адаптирована для родителей с детьми.

Начало и место завершения
🚩 у ворот Адриана
«Восточная сказка» Антальи
«Восточная сказка» Антальи
«Восточная сказка» Антальи
«Восточная сказка» Антальи
«Восточная сказка» Антальи
«Восточная сказка» Антальи
«Восточная сказка» Антальи
«Восточная сказка» Антальи
«Восточная сказка» Антальи
«Восточная сказка» Антальи
«Восточная сказка» Антальи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Привет всем! Меня зовут Елена, я профессиональный гид с большим опытом работы. Живу в Анталье более 10 лет и просто обожаю этот гостеприимный город на берегу Средиземного моря. С радостью покажу вам его самые живописные места и расскажу о них нескучные факты.
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