Еще несколько необычных экскурсий в Анталье

Что вас ожидает

Путешествие в прошлые века

Вы увидите «визитные карточки» Старого города: ворота Адриана, римскую башню Хыдырлык Кулеси и мечеть Шехзаде Коркут. Заглянете в монастырь загадочных дервишей из мистического ордена Мевляны, загадаете желание у священного оливкового дерева, отыщете старую венецианскую лестницу и услышите об одном знаменитом пирате. А также оцените завораживающую панораму города и древнего порта, где до сих пор теснятся десятки кораблей.

Чарующий местный колорит

Калеичи покорит вас не только историческими памятниками и чудесными видами, но и особой атмосферой. Вы ощутите витающий здесь аромат специй и восточных сладостей, понаблюдаете за неспешной жизнью местных и узнаете, почему турки так любят кофе и сладкий лукум. Кроме того, я раскрою секрет популярности бублика с кунжутом, помогу отыскать крошечные уютные музеи 🖼 и поделюсь историей 📖 популярного в стране «синего глаза».

Организационные детали

По желанию экскурсия ⛳ может быть адаптирована для родителей с детьми.