Дегустации на экскурсиях в Анталье – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Анталье, цены от €99, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дегустация вин древней Ликии
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Экскурсия по винотеке Ликии в Анталье с дегустацией вин и закусками
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, наслаждаясь 5 сортами вина и легкими закусками в атмосферной винотеке недалеко от Старого города Антальи
«Программа согласована с хозяином винотеки, где пройдет дегустация»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
99 за всё до 6 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
«В стоимость входят трансфер туда-обратно из центра Антальи и дегустация: 3 дегустационных сета с шестью видами вина на каждого взрослого путешественника и лёгкие закуски»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
350333 за всё до 2 чел.
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
Распробовать национальные блюда, щедро приправленные задушевными беседами
Начало: Barbaros, Hadrian Kale Kapısı, 07100 Muratpaşa/Ant...
«Также в наш дегустационный список могут войти:»
99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 декабря 2023
    Путешествие на ликийскую винодельню
    Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽
  • А
    Андрей
    10 декабря 2023
    Путешествие на ликийскую винодельню
    Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.
  • О
    Олег
    11 октября 2022
    Дегустация вин древней Ликии
    Потрясающая дегустация вина, очень хорошо подобраны вина и закуски к вину. Приятная атмосфера, Алина очень интересно и познавательно рассказывала про вино.
    Потрясающая дегустация вина, очень хорошо подобраны вина и закуски к вину. Приятная атмосфера, Алина очень интересно
  • Ю
    Юлия
    16 октября 2021
    Дегустация вин древней Ликии
    Всем рекомендую дегустацию, особенно если у вас какой-то семейный праздник. Мы приурочили к юбилею мужа. Легко и интересно Алина рассказала
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    об истоках виноделия в Турции. Затем учила нас правильно оценивать вино на цвет, запах и вкус. Было весело! Дегустация проходила на шикарной веранде с видом на море. Красивое и познавательное мероприятие!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Дегустационные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 333 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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