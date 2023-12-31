1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по винотеке Ликии в Анталье с дегустацией вин и закусками
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, наслаждаясь 5 сортами вина и легкими закусками в атмосферной винотеке недалеко от Старого города Антальи
«Программа согласована с хозяином винотеки, где пройдет дегустация»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€99 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
«В стоимость входят трансфер туда-обратно из центра Антальи и дегустация: 3 дегустационных сета с шестью видами вина на каждого взрослого путешественника и лёгкие закуски»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
350€333 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Анталье со вкусом: секреты местной кухни
Распробовать национальные блюда, щедро приправленные задушевными беседами
Начало: Barbaros, Hadrian Kale Kapısı, 07100 Muratpaşa/Ant...
«Также в наш дегустационный список могут войти:»
€99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария31 декабря 2023Ездили на данную экскурсию в конце января. Потрясающая, живописная дорога, шикарные фото, интересные рассказы о истории местности. Побывали в по-настоящему сказочном месте. Все очень понравилось, спасибо огромное🙏🏽
- ААндрей10 декабря 2023Провели отличный познавательный день с гидом Ириной. Прекрасные горные виды, познавательная экскурсия по винодельческому производству, красивое кафе и хорошо организованная и вкусная дегустация турецких вин.
- ООлег11 октября 2022Потрясающая дегустация вина, очень хорошо подобраны вина и закуски к вину. Приятная атмосфера, Алина очень интересно и познавательно рассказывала про вино.
- ЮЮлия16 октября 2021Всем рекомендую дегустацию, особенно если у вас какой-то семейный праздник. Мы приурочили к юбилею мужа. Легко и интересно Алина рассказала
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Дегустационные туры»
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