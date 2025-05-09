Дайвинг в заливах Средиземноморья

Откройте для себя удивительный подводный мир с двумя незабываемыми погружениями в заливах Аквариум и Кириш — настоящих жемчужинах Средиземного моря! Плавайте, загорайте и ныряйте с маской и трубкой, наслаждаясь красотой
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живописных берегов и разнообразием морской фауны. На борту вас ждет вкусный обед, который дополнит ваш день солнечными моментами и незабываемыми впечатлениями.

Исследуйте завораживающие подводные ландшафты и погружайтесь в атмосферу спокойствия и гармонии с природой.

Дайвинг в заливах Средиземноморья
Дайвинг в заливах Средиземноморья
Дайвинг в заливах Средиземноморья
Ближайшие даты:
9
мая10
мая11
мая12
мая13
мая14
мая15
мая
Время начала: 10:00

Описание водной прогулки

Откройте для себя подводный мир Средиземного моря

Хотите погрузиться в удивительный подводный мир? Мы приглашаем вас на незабываемое дайвинг-приключение! Это отличный способ не только познакомиться с морскими обитателями, но и насладиться красотой подводных ландшафтов.

Что вас ждет?

  • Перед погружением вы пройдете инструктаж, который подготовит вас к погружению.
  • Опытный инструктор будет рядом с вами на протяжении всего процесса, обеспечивая безопасность и поддержку.
  • Вы сможете увидеть уникальные морские существа и насладиться живописными подводными пейзажами.

Почему стоит попробовать дайвинг?

Дайвинг — это не только увлекательное занятие, но и возможность открыть для себя новые горизонты. Погружение в воду позволит вам забыть о повседневных заботах и ощутить гармонию с природой. Не упустите шанс стать частью этого удивительного мира!

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Средиземного моря! Ваше приключение ждет вас!

Каждый день в 10:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • 2 погружения
  • Инструктор
  • Снаряжение
  • Обед
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Этот тур подходит как для новичков, так и для опытных профессиональных дайверов. Те, кто не умеет плавать, все равно могут присоединиться к дайвинг-туру
  • Инструкторы по дайвингу - профессионалы, а снаряжение для дайвинга новое и высококачественное
  • Тур не подходит для людей с повышенным кровяным давлением
  • Не разрешено: брать камеры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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