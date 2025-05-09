Откройте для себя удивительный подводный мир с двумя незабываемыми погружениями в заливах Аквариум и Кириш — настоящих жемчужинах Средиземного моря! Плавайте, загорайте и ныряйте с маской и трубкой, наслаждаясь красотой
Описание водной прогулки
Откройте для себя подводный мир Средиземного моря
Хотите погрузиться в удивительный подводный мир? Мы приглашаем вас на незабываемое дайвинг-приключение! Это отличный способ не только познакомиться с морскими обитателями, но и насладиться красотой подводных ландшафтов.
Что вас ждет?
- Перед погружением вы пройдете инструктаж, который подготовит вас к погружению.
- Опытный инструктор будет рядом с вами на протяжении всего процесса, обеспечивая безопасность и поддержку.
- Вы сможете увидеть уникальные морские существа и насладиться живописными подводными пейзажами.
Почему стоит попробовать дайвинг?
Дайвинг — это не только увлекательное занятие, но и возможность открыть для себя новые горизонты. Погружение в воду позволит вам забыть о повседневных заботах и ощутить гармонию с природой. Не упустите шанс стать частью этого удивительного мира!
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Средиземного моря! Ваше приключение ждет вас!
Каждый день в 10:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- 2 погружения
- Инструктор
- Снаряжение
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Этот тур подходит как для новичков, так и для опытных профессиональных дайверов. Те, кто не умеет плавать, все равно могут присоединиться к дайвинг-туру
- Инструкторы по дайвингу - профессионалы, а снаряжение для дайвинга новое и высококачественное
- Тур не подходит для людей с повышенным кровяным давлением
- Не разрешено: брать камеры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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