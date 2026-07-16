Проведите день на Средиземном море без посторонних — в кругу семьи, друзей или коллег! В вашем распоряжении будет просторная яхта, которая отправится в круиз вдоль живописного побережья Антальи.
По пути вы увидите водопады, искупаетесь в бухтах, насладитесь отдыхом на палубе и вкусным обедом, который уже включён в стоимость.
По пути вы увидите водопады, искупаетесь в бухтах, насладитесь отдыхом на палубе и вкусным обедом, который уже включён в стоимость.
Описание экскурсии
9:00 или 15:00 — отправление из марины
Морской круиз вдоль побережья
Яхта пройдёт мимо живописных скал, уединённых бухт и знаменитых водопадов Антальи, которые особенно впечатляют с воды. Вы сможете сделать красивые фото и насладиться панорамами Средиземного моря.
Остановки для купания
Мы сделаем несколько остановок в бухтах с чистой бирюзовой водой. Здесь можно поплавать, понырять, позагорать на палубе или просто расслабиться, наслаждаясь морем и тишиной.
Обед и отдых на борту
Во время прогулки для вас накроют обед с блюдами из рыбы, мяса и курицы. Также в стоимость включены свежие фрукты, пиво, вино и безалкогольные напитки.
14:00 или 20:00 — возвращение на берег
Организационные детали
- Прогулка проходит на просторной яхте длиной 30 метров. Рассчитана на компанию до 25 чел. На борту к вашим услугам Wi-Fi, а в стоимость уже включены пиво, вино, безалкогольные напитки, а также полноценное питание с блюдами из рыбы, мяса и курицы
- Перед выходом в море проводим инструктаж по безопасности
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 363 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
Входит в следующие категории Антальи
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