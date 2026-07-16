Проведите день на Средиземном море без посторонних — в кругу семьи, друзей или коллег! В вашем распоряжении будет просторная яхта, которая отправится в круиз вдоль живописного побережья Антальи. По пути вы увидите водопады, искупаетесь в бухтах, насладитесь отдыхом на палубе и вкусным обедом, который уже включён в стоимость.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-25 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 или 15:00 — отправление из марины

Морской круиз вдоль побережья

Яхта пройдёт мимо живописных скал, уединённых бухт и знаменитых водопадов Антальи, которые особенно впечатляют с воды. Вы сможете сделать красивые фото и насладиться панорамами Средиземного моря.

Остановки для купания

Мы сделаем несколько остановок в бухтах с чистой бирюзовой водой. Здесь можно поплавать, понырять, позагорать на палубе или просто расслабиться, наслаждаясь морем и тишиной.

Обед и отдых на борту

Во время прогулки для вас накроют обед с блюдами из рыбы, мяса и курицы. Также в стоимость включены свежие фрукты, пиво, вино и безалкогольные напитки.

14:00 или 20:00 — возвращение на берег

Организационные детали