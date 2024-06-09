Хотите побывать в древнем городе Александра Македонского и отдохнуть среди природы? Тогда отправляйтесь в путешествие с нами! Прогуляемся по руинам Фазелиса, увидим торговую площадь и амфитеатр, вмещавший больше тысячи зрителей.
А после переместимся в природный парк Улупынар — отличное место для пикника, рыбалки или размеренной прогулки.
А после переместимся в природный парк Улупынар — отличное место для пикника, рыбалки или размеренной прогулки.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00
Что вас ожидает:
- Городские крепостные стены
- Акведук Римского периода
- Римские бани
- Торговая площадь Агора
- Античный театр
- Ворота императора Адриана
- Три порта города античного периода
- Природный парк Улупынар
Описание экскурсии
Город Александра Македонского Мы отправимся в один из древних античных городов Фазелис, который был основан в 7 в. до новой эры колонистами из острова Родос. По легенде, они выкупили полуостров у местного пастуха за мешок соленой рыбы. Во время похода Александра Македонского город встречает его с золотым ключом и становится зимней резиденцией полководца. Многие архитектурные памятники Римского периода сохранились до наших времён, а археологические раскопки и восстановление объектов продолжается и сегодня. После посещения города мы отправимся в природный парк Улупынар и прогуляемся среди пейзажей невероятной флоры. Также у вас будет свободное время для покупок сувениров, дегустации вина и оливкового масла.
Ежедневно в 08:00, 09:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городские крепостные стены
- Акведук Римского периода
- Римские бани
- Торговая площадь Агора
- Античный театр
- Ворота императора Адриана
- Три порта города античного периода
- Природный парк Улупынар
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Транспорт (минивэн на 10 человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы (обед, сувениры)
- Входной билет в Фазелис
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура
- Захватите деньги на личные расходы, обед, сувениры и подарки
- Экскурсия проводится из региона Кунду, Анталия. Место встречи ваш отель
- Весь транспорт имеет лицензионный сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия
Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
240€228 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю: Экстремальное Приключение в Анталии
Жаждете приключений? Присоединяйтесь к нам в рафтинге по бурной реке Кепрючай в сердце живописного каньона
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека