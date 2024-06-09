Хотите побывать в древнем городе Александра Македонского и отдохнуть среди природы? Тогда отправляйтесь в путешествие с нами! Прогуляемся по руинам Фазелиса, увидим торговую площадь и амфитеатр, вмещавший больше тысячи зрителей. А после переместимся в природный парк Улупынар — отличное место для пикника, рыбалки или размеренной прогулки.

Описание экскурсии

Город Александра Македонского Мы отправимся в один из древних античных городов Фазелис, который был основан в 7 в. до новой эры колонистами из острова Родос. По легенде, они выкупили полуостров у местного пастуха за мешок соленой рыбы. Во время похода Александра Македонского город встречает его с золотым ключом и становится зимней резиденцией полководца. Многие архитектурные памятники Римского периода сохранились до наших времён, а археологические раскопки и восстановление объектов продолжается и сегодня. После посещения города мы отправимся в природный парк Улупынар и прогуляемся среди пейзажей невероятной флоры. Также у вас будет свободное время для покупок сувениров, дегустации вина и оливкового масла.