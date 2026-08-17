Море зовёт! Очертания Кемера скроются за горизонтом, а вокруг останутся лишь бесконечная лазурь и дикие берега со скалами, пещерами, соснами. Под лёгкую музыку вы позагораете и пообедаете на борту.
А также искупаетесь в прозрачной воде в двух видовых точках — в уединённой лагуне и бухте рядом с развалинами античного Фазелиса.
А также искупаетесь в прозрачной воде в двух видовых точках — в уединённой лагуне и бухте рядом с развалинами античного Фазелиса.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Заберём вас от отеля и доставим в порт.
Яхта выйдет в открытое море. С борта вы полюбуетесь побережьем: Кемером, Таврскими горами, скалами и пещерами у воды, сосновыми лесами.
Маршрут продолжится вдоль уединённых бухт. Будет остановка для купания в прозрачной бирюзовой воде в окружении невероятных панорам.
Ещё одна остановка запланирована у античного Фазелиса. Вы поплаваете с видом на руины, рассыпанные на берегу среди деревьев.
На борту — лёгкая музыка, обед. Иногда проходят атмосферные вечеринки.
После круиза яхта вернётся в порт, а мы доставим вас к месту проживания.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер в порт и обратно, круиз, обед на борту (рыба/курица, закуски, салаты, гарнир, фрукты, безалкогольные напитки).
- На яхте: палуба с зонами для загара, лежаки, диваны, тент от солнца, душ с пресной водой, туалет, каюта для отдыха.
- Морская прогулка длится 5 ч. Время трансфера зависит от расположения вашего отеля (вечерняя программа длится 4,5 ч).
- Перед отправлением проводится инструктаж по безопасности. На борту есть спасжилеты, аптечка первой помощи.
- Соблюдаются правила морской безопасности Турции. Судно регулярно проходит технические проверки.
- Людям с сильной морской болезнью может быть некомфортно.
- В случае непогоды (шторм, сильный ветер, высокие волны) или запрета береговой охраны на выход в море мы предложим перенести прогулку на другой день или вернём средства.
- С вами будут лицензированный капитан и экипаж.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 305 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
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