Пещера Караин – экскурсии в Анталье

Найдено 5 экскурсий в категории «Пещера Караин» в Анталье, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По следам первобытного человека: детская экскурсия в пещере Караин
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам первобытного человека: детская экскурсия в пещере Караин
Тот случай, когда можно превратиться в неандертальца, и родители даже не наругают
Начало: У пещеры Караин
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
12 отзывов
Групповая
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
За 2 дня увидеть каменные грибы, побывать в караван-сарае и полетать на воздушном шаре (по желанию)
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
11 дек в 03:30
13 дек в 03:30
€62 за человека
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Джиппинг
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
33 отзыва
Водная прогулка
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по каньонам и античным городам Антальи. Уникальные виды и история ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€45 за человека
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
На машине
5 часов
-
15%
63 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€243€285 за всё до 4 чел.
Античный Аспендос и каньон Тазы: поездка из Антальи
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в историю и природу Антальи
Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь природной красотой Турции. Откройте для себя амфитеатр Аспендоса и каньон Тазы в одном туре
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€356 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    12 октября 2025
    По следам первобытного человека: детская экскурсия в пещере Караин
    Это самая самая лучшая детская экскурсия и самый лучший детский гид, которого я за 20 лет работы в туризме встречала.
    читать дальше

    Такой подачи материала, такого взаимодействия, чувства контакта с детьми я не встречала ранее. Очень всем рекомендую
    Вашим детям точно не будет скучно, и даже не важно 2 или 10 человек, они узнают и запомнят как жили древние люди, чем занимались, почему делали те или иные вещи. Экскурсия содержит игры, загадки и много много интересного.

  • Т
    Татьяна
    4 октября 2025
    По следам первобытного человека: детская экскурсия в пещере Караин
    Были на экскурсии с Еленой по древнему городу Пергей, интересно и детям и взрослыми интерактивно - удавалось держать внимание активных мальчиков. Рекомендую
  • С
    Станислав
    8 мая 2025
    По следам первобытного человека: детская экскурсия в пещере Караин
    Был с сыновьями 6 и 8 лет. Им было очень интересно! Рекомендую! Елена умеет заинтересовать детей! Спасибо!
  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    По следам первобытного человека: детская экскурсия в пещере Караин
    Потрясающе интересная и познавательная экскурсия! Нас было 2 взрослых и дети разного возраста: 5, 8, 10, 12 лет. Всем- всем
    читать дальше

    ВСЕ понравилось) Хочу отднльно отметить подготовку к экскурсии: у Лены с собой было много реквизита: от книг с картинками и карточек до шкуры и полена. Отдельно огромное спасибо за повязки, имитирующие шкуры зверей: фотки получились огонь! Лена быстро нашла общий язык с детьми, играла, показывала много картинок, мы рисовали, делали ожерелья из ракушек, мальчишки были в восторге от перьев. И внутри пещера впечатляет! 3 часа пролетели незаметно! Если вы с детьми - обязательно берите, не пожалеете!

