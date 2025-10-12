читать дальше

ВСЕ понравилось) Хочу отднльно отметить подготовку к экскурсии: у Лены с собой было много реквизита: от книг с картинками и карточек до шкуры и полена. Отдельно огромное спасибо за повязки, имитирующие шкуры зверей: фотки получились огонь! Лена быстро нашла общий язык с детьми, играла, показывала много картинок, мы рисовали, делали ожерелья из ракушек, мальчишки были в восторге от перьев. И внутри пещера впечатляет! 3 часа пролетели незаметно! Если вы с детьми - обязательно берите, не пожалеете!