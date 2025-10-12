Индивидуальная
до 4 чел.
По следам первобытного человека: детская экскурсия в пещере Караин
Тот случай, когда можно превратиться в неандертальца, и родители даже не наругают
Начало: У пещеры Караин
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 4 чел.
Групповая
Волшебный мир Каппадокии: групповая экскурсия из Антальи
За 2 дня увидеть каменные грибы, побывать в караван-сарае и полетать на воздушном шаре (по желанию)
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
11 дек в 03:30
13 дек в 03:30
€62 за человека
Водная прогулка
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по каньонам и античным городам Антальи. Уникальные виды и история ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€45 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€243
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в историю и природу Антальи
Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь природной красотой Турции. Откройте для себя амфитеатр Аспендоса и каньон Тазы в одном туре
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€356 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина12 октября 2025Это самая самая лучшая детская экскурсия и самый лучший детский гид, которого я за 20 лет работы в туризме встречала.
- ТТатьяна4 октября 2025Были на экскурсии с Еленой по древнему городу Пергей, интересно и детям и взрослыми интерактивно - удавалось держать внимание активных мальчиков. Рекомендую
- ССтанислав8 мая 2025Был с сыновьями 6 и 8 лет. Им было очень интересно! Рекомендую! Елена умеет заинтересовать детей! Спасибо!
- ООльга6 августа 2024Потрясающе интересная и познавательная экскурсия! Нас было 2 взрослых и дети разного возраста: 5, 8, 10, 12 лет. Всем- всем
