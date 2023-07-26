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изначально планировалось, что экскурсия начнется в 8 утра, но по предложению Угура мы выехали в 5 утра, чтобы приехать в Памуккале до наступления жары и прибытия многочисленных туристов - мы убедились в правильности этой идеи, когда благодаря нашему раннему приезду мы успели осмотреть Иераполис, искупаться в бассейне Клеопатры и источниках Памуккале до наступления пика жары (до 12 дня) и массового наплыва туристов; мы позавтракали в кафе на стоянке по дороге в Памуккале, при этом Угур организовал для нас скидку на стоимость завтрака; в Памуккале Угур купил для нас все необходимые билеты (без очереди), дал рекомендации для самостоятельного посещения (очень интересного) археологического музея, находящегося в Памуккале в хорошо сохранившихся зданиях бывших общественных бань Иераполиса (в этом музее выставлены различные археологические находки, раскопанные в Иераполисе, в том числе впечатляющие саркофаги), предоставил достаточно свободного времени для купания в бассейне и источниках, посещения музея и легкого обеда в кафе около бассейна. Мы приехали в Памуккале и вернулись в Анталью на комфортабельном минивене (с кондиционером) Угура. Содержательную часть экскурсии мы также оцениваем на отлично: Угур (замечательно владеющий русским языком) увлекательно рассказал нам об истории Памуккале, Иераполиса и региона в целом, иллюстрируя свой рассказ своими личными воспоминаниями (например, о том, каким он помнил Памуккале с ранних лет и как Памуккале буквально умирает с каждым годом в силу необратимых экологических процессов) и интересными деталями из античной истории. Отдельно хотелось бы отметить легкий живой стиль Угура в подаче материала. Таким образом, мы очень рады, что открыли для себя незабываемый Памуккале именно с Угуром и мы всячески рекомендуем экскурсию Угура для тех, кто планирует посетить Памуккале.