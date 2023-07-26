Спасибо Угугру за классно организованную экскурсию.
1-е - пунктуальность. Для Турции это удивительно. Экскурсия была назначена по нашей просьба на самое читать дальше
раннее возможное время. 5 утра. Никого не пришлось ждать. Вышли из отеля и сразу нырнули в комфортабельный авто.
2-е - автомобиль. Неудачный опыт предыдущей экскурсии в Анталье (обзорная) вынудил нас при выборе экскурсии обращать в первую очередь не на саму программу, а на условия (погодные) в которых она будет проходить. Ну от жары никуда не убежишь, а вот поездка в автомобиле с отсутствием нормально функционирующего кондиционера испортила бы впечатления от красот, которые предстояло увидеть и послевкусия увиденного) Но нам повезло. Авто оказался очень удобным. Еще 1 плюс
3-е - сама экскурсия. История Иерополиса, Антальи, Денизли и самой Турции оказалась очень познавательной. Не только факты истории, но и культуры и традиции и много другого преподнесены в ненавязчивой и доходчивой форме. Вообщем собеседник Угур чудный)
4-е - природа. Турция - это не только моря) Но и удивительной красоты страна! Горы, много гор, но лучше гор могут быть только горы) Сам Памуккале очень понравился. Необычное место, очень красивое, яркое безоблачное небо, белые уступы Памуккале, зеленые горы. Красотища!
Спасибо Угуру за прекрасное знакомство с этим потрясающим местом и открытием Турции, как отличное место для начала путешествий по Малой Азии!
Мы остались очень довольны экскурсией в Памуккале и Иераполис, которую для нас провел Угур. В организационном плане все прошло отлично: читать дальше
изначально планировалось, что экскурсия начнется в 8 утра, но по предложению Угура мы выехали в 5 утра, чтобы приехать в Памуккале до наступления жары и прибытия многочисленных туристов - мы убедились в правильности этой идеи, когда благодаря нашему раннему приезду мы успели осмотреть Иераполис, искупаться в бассейне Клеопатры и источниках Памуккале до наступления пика жары (до 12 дня) и массового наплыва туристов; мы позавтракали в кафе на стоянке по дороге в Памуккале, при этом Угур организовал для нас скидку на стоимость завтрака; в Памуккале Угур купил для нас все необходимые билеты (без очереди), дал рекомендации для самостоятельного посещения (очень интересного) археологического музея, находящегося в Памуккале в хорошо сохранившихся зданиях бывших общественных бань Иераполиса (в этом музее выставлены различные археологические находки, раскопанные в Иераполисе, в том числе впечатляющие саркофаги), предоставил достаточно свободного времени для купания в бассейне и источниках, посещения музея и легкого обеда в кафе около бассейна. Мы приехали в Памуккале и вернулись в Анталью на комфортабельном минивене (с кондиционером) Угура. Содержательную часть экскурсии мы также оцениваем на отлично: Угур (замечательно владеющий русским языком) увлекательно рассказал нам об истории Памуккале, Иераполиса и региона в целом, иллюстрируя свой рассказ своими личными воспоминаниями (например, о том, каким он помнил Памуккале с ранних лет и как Памуккале буквально умирает с каждым годом в силу необратимых экологических процессов) и интересными деталями из античной истории. Отдельно хотелось бы отметить легкий живой стиль Угура в подаче материала. Таким образом, мы очень рады, что открыли для себя незабываемый Памуккале именно с Угуром и мы всячески рекомендуем экскурсию Угура для тех, кто планирует посетить Памуккале.
Нам очень понравилась экскурсия вместе с Угуром, помимо Памуккале, мы заехали на озеро Салда, лавандовые поля, останавливались для фотосессии на читать дальше
пшеничном поле. Угур окружил нас вниманием, рассказал не только про Памуккале, но и в целом о Турции и регионе Анталья, ответил на все наши вопросы. Большое спасибо, обязательно возьмём ещё экскурсии у Угура в следующий раз!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Храм Аполлона»
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