Рассвет над белоснежными террасами Памуккале — один из самых красивых моментов в Турции. Вы пролетите на воздушном шаре и полюбуетесь панорамами долины и руин древнего Иераполиса. Затем прогуляетесь по травертинам и познакомитесь с античным курортом. А в середине дня — приятная пауза на обед.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Ночной выезд из Антальи

Встретим вас у вашего отеля и отправимся в сторону Памуккале.

Полёт на воздушном шаре на рассвете

С высоты вы увидите белоснежные травертины Памуккале, долину и руины древнего Иераполиса. Полёт подарит спокойствие, тишину и впечатляющие виды.

Травертины Памуккале

Отправимся гулять по знаменитым белым террасам, которые сформировались благодаря минеральным источникам. Можно пройтись босиком по травертинам, насладиться пейзажами и сделать красивые фото.

Город Иераполис

Вы увидите античный театр, древние улицы и руины бань. Узнаете, как город стал курортом, как люди лечились и отдыхали здесь.

Свободное время

Для самостоятельных прогулок и отдыха.

Примерный тайминг

1:30 — выезд из отелей Антальи

5:30–6:00 — подготовка к полёту

6:00–7:00 — полёт на воздушном шаре

10:00–13:00 — Памуккале, прогулка по травертинам, Иераполис

13:00–13:45 — обед

13:45–14:15 — остановка в магазине камней или текстиля

14:30–19:30 — обратная дорога в Анталью

Организационные детали