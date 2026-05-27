Из Антальи - в Памуккале с полётом на воздушном шаре

Увидеть восход солнца над травертинами и погулять среди руин
Рассвет над белоснежными террасами Памуккале — один из самых красивых моментов в Турции. Вы пролетите на воздушном шаре и полюбуетесь панорамами долины и руин древнего Иераполиса. Затем прогуляетесь по травертинам и познакомитесь с античным курортом. А в середине дня — приятная пауза на обед.
Описание экскурсии

Ночной выезд из Антальи

Встретим вас у вашего отеля и отправимся в сторону Памуккале.

Полёт на воздушном шаре на рассвете

С высоты вы увидите белоснежные травертины Памуккале, долину и руины древнего Иераполиса. Полёт подарит спокойствие, тишину и впечатляющие виды.

Травертины Памуккале

Отправимся гулять по знаменитым белым террасам, которые сформировались благодаря минеральным источникам. Можно пройтись босиком по травертинам, насладиться пейзажами и сделать красивые фото.

Город Иераполис

Вы увидите античный театр, древние улицы и руины бань. Узнаете, как город стал курортом, как люди лечились и отдыхали здесь.

Свободное время

Для самостоятельных прогулок и отдыха.

Примерный тайминг

1:30 — выезд из отелей Антальи
5:30–6:00 — подготовка к полёту
6:00–7:00 — полёт на воздушном шаре
10:00–13:00 — Памуккале, прогулка по травертинам, Иераполис
13:00–13:45 — обед
13:45–14:15 — остановка в магазине камней или текстиля
14:30–19:30 — обратная дорога в Анталью

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, полёт на воздушном шаре, обед
  • Дополнительные расходы: напитки — по желанию, вход в Памуккале — €30 за чел. (дети до 7 лет — бесплатно)
  • Дети до 5 лет и беременные женщины не допускаются к полёту на воздушном шаре
  • Полёт на шаре зависит от погодных условий — в случае отмены предложим перенести экскурсию на другой день
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 01:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€170
Без полета на шаре€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 01:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

