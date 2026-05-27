Вы знали что ночью знаменитый парк развлечений Land of Legends превращается в Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим.
Мы организуем удобный трансфер, чтобы вы успели побывать на грандиозном ночном шоу и не устали в дороге.
Описание трансфер
Это будет спектакль под открытым небом:
- световые эффекты высочайшего уровня превращают сцену и пространство вокруг в живой организм
- хореография и акробатические номера заставляют замереть и взрослых, и детей
- танцоры, вокалисты и уличные артисты мирового уровня разворачивают действо, полное неожиданных поворотов
Вечер в Land of Legends понравится всем:
- семьям с детьми будет комфортно и безопасно
- пары найдут здесь романтику и красивые виды
- компании друзей получат яркие впечатления и отличный фон для совместных фото
Организационные детали
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
Что не включено
- Личные расходы
- Напитки
Важная информация
Само шоу бесплатное и проводится ежедневно, однако программа может меняться по решению организаторов отеля Kingdom. Мы заботимся о вашем комфорте, но не несём ответственности за изменения в расписании.
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 20:00, в четверг в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
