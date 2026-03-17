Вы знали что ночью знаменитый парк развлечений Land of Legends превращается в сказку? Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим.
Мы организуем удобный трансфер, чтобы вы успели побывать на грандиозном ночном шоу и не устали в дороге.
Мы организуем удобный трансфер, чтобы вы успели побывать на грандиозном ночном шоу и не устали в дороге.
Описание билета
Вечер в Land of Legends понравится всем: семьям с детьми, компаниям друзей, парам или соло-путешественникам.
Приготовьтесь к ярким впечатлениям — а мы возьмём на себя организацию комфортабельного трансфера из отеля и обратно.
Организационные детали
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
Что не включено
- Личные расходы
- Напитки
Важная информация
Само шоу бесплатное и проводится ежедневно, однако программа может меняться по решению организаторов отеля Kingdom. Мы заботимся о вашем комфорте, но не несём ответственности за изменения в расписании.
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€11
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 349 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи экскурсий,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Вовремя подъехал трансфер, отличное впечатление от парка, красиво и феерично. Посетили магазины и закупились брендовыми товарами.
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