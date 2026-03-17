Вы знали что ночью знаменитый парк развлечений Land of Legends превращается в сказку? Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим. Мы организуем удобный трансфер, чтобы вы успели побывать на грандиозном ночном шоу и не устали в дороге.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Вечер в Land of Legends понравится всем: семьям с детьми, компаниям друзей, парам или соло-путешественникам.

Приготовьтесь к ярким впечатлениям — а мы возьмём на себя организацию комфортабельного трансфера из отеля и обратно.

Организационные детали

Что включено

Трансфер от/до отеля

Страховка

Что не включено

Личные расходы

Напитки

Важная информация

Само шоу бесплатное и проводится ежедневно, однако программа может меняться по решению организаторов отеля Kingdom. Мы заботимся о вашем комфорте, но не несём ответственности за изменения в расписании.