Найдено 3 экскурсии в категории « Музыкальные » в Анталье, цены от €14. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 3 часа Групповая Из Белека - к магии света и музыки в Land of Legends Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно Начало: В вашем отеле «Вы знали что ночью знаменитый парк развлечений Land of Legends превращается в Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим» Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 20:00, в четверг в 19:00 €14 за человека На автобусе 3 часа Групповая Из Сиде - к магии света и музыки в Land of Legends Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно Начало: В вашем отеле «Вы знали что ночью знаменитый парк развлечений Land of Legends превращается в Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим» Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30 €25 за человека На автобусе 3 часа Групповая Из Антальи - к магии света и музыки в Land of Legends Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно Начало: В вашем отеле «Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим» Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:00 €14 за человека

