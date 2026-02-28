Групповая
Из Белека - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
«Вы знали что ночью знаменитый парк развлечений Land of Legends превращается в Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 20:00, в четверг в 19:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€14 за человека
Групповая
Из Сиде - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
«Вы знали что ночью знаменитый парк развлечений Land of Legends превращается в Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€25 за человека
Групповая
Из Антальи - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
«Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€14 за человека
