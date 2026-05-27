Сразу два удивительных места — в одном путешествии: вулканическое озеро Салда, прозванное турецкими Мальдивами, и знаменитое Памуккале на территории древнего города Иераполис с богатой историей.
Вы оцените красоту бирюзовой воды и белых травертинов, перенесётесь во времена Римской империи, узнаете о быте прошлого и увидите бассейн, где купалась египетская царица.
Описание экскурсии
Памуккале — белоснежные травертины
Уникальное природное явление, известное террасамb c белым травертином. Это место привлекает необыкновенной красотой и целебными водами.
Иераполис — древний курорт
Известен минеральными источниками и роскошными римскими банями. Прогулка по древним руинам перенесёт вас в эпоху Римской империи. Вы увидите амфитеатр на 40 тысяч зрителей, триумфальные ворота 1-го века, Врата Ада, некрополь, термы и античные туалеты.
Бассейн Клеопатры
Предание гласит, что в нём купалась сама царица Египта. Термальная вода с минералами оказывает омолаживающее и лечебное воздействия.
Озеро Салда — турецкие Мальдивы
Здесь — белоснежный песок, бирюзовая вода и лечебная глина, насыщенная минералами.
Примерный тайминг
- 2:30–3:00 — выезд из отелей
- 3:00–6:30 — дорога в город Денизли
- 6:30–7:00 — завтрак
- 8:30–9:00 — Памуккале: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры
- 12:30–13:00 — обед в ресторане со шведским столом
- Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона
- 15:30 — озеро Салда
- Остановка на ужин со шведским столом в ресторане города Чавдыр
- 22:00–22:30 — прибытие в ваши отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, питание, винная дегустация
- Дети до 3 лет не занимают отдельное место в автобусе в случае полной посадки
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- вход в Памуккале — €30 за чел., дети до 9 лет проходят бесплатно
- вход в бассейн Клеопатры — €15 за чел., дети до 11 лет — €8 за чел., дети до 7 лет проходят бесплатно
- проезд на шаттле по всей территории Памуккале (по желанию) — €12 за чел.
in ponedelnik, sredu i subbotu v 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 7 лет
|€36
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
