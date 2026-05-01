Мы заберём вас из отеля и доставим на лодочную базу: если у вас билет с рафтингом, вы пройдёте инструктаж и отправитесь на сплав. Если вы не любите адреналин, то отдохнёте в ресторане на природе. Полюбоваться местными красотами можно во время сафари на автобусе с открытым верхом и со смотровой — вы увидите величественные скалы и пышную зелень каньона Тазы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На автобусе, сплавы и рафтинг

от €38 за человека

Описание экскурсии

Примерный тайминг

8:00–9:00 — трансфер из отелей в Анталье, Белеке, Сиде и Алании

10:30 — прибытие в каньон

Автобус сделает остановку на вершине, где у вас будет свободное время, чтобы полюбоваться панорамными видами и сделать яркие фотографии. Спуск в сам каньон не предусмотрен.

11:30 — переезд в лагерь

12:00 — инструктаж по технике безопасности и подбор снаряжения

12:30 — начало 14-километрового сплава

Вас ждёт живописный маршрут с остановками для купания и фотографий. Если вы решите не участвовать в рафтинге, то сможете отдохнуть в ресторане.

13:30 — обед в ресторане на берегу реки

Формат — сытный комплексный обед или буфет (в зависимости от дня и загрузки): курица (основное блюдо), гарнир (паста), овощные салаты и свежие овощи, безалкогольные напитки (вода, чай).

14:30 — продолжение рафтинга

15:30 — возвращение на базу, отдых и подготовка к выезду

16:30 — отправление и обратный трансфер

18:00–19:00 — прибытие в отели

Организационные детали