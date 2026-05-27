Отправляемся в самое сердце Таврских гор! В программе — захватывающая поездка к смотровым площадкам каньона Тазы с панорамными видами, а затем активный сплав по горной реке. Идеальный баланс природы, адреналина и ярких эмоций за один день.
Описание экскурсии
7:50–9:30 — трансфер из отелей
10:00 — прибытие на базу
Общий инструктаж, организационные моменты, подготовка к программе.
10:45 — выезд к каньону Тазы
Поездка на кабрио-микроавтобусах или джипах по горным дорогам.
12:00–12:45 — каньон Тазы
Фотопауза на смотровых площадках, свободное время для прогулки и фото.
13:00 — обед на базе
Отдых и подготовка к активной части программы.
14:00–15:00 — рафтинг
Инструктаж, выдача снаряжения, сплав по горной реке в сопровождении профессионального инструктора.
18:00–20:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса
- В стоимость входит: трансфер, входной билет в каньон, рафтинг, обед. Напитки оплачиваются дополнительно
- Рафтинг проходит в сопровождении англоговорящего инструктора на лодках вместимостью до 9 человек. Длина маршрута — примерно 6–9 км
- Перед стартом проводится инструктаж по безопасности
- С вами будет англоговорящий водитель из нашей команды. Гид будет сопровождать вас только на территории базы
в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1018 туристов
Мы организуем экскурсии в Анталье, Аланье и Стамбуле для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
