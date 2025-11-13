Проведите незабываемый день в национальном парке Кёпрюлю‑Каньон, где кристально чистая горная вода и суровые скалы создают идеальные условия для приключений.
Ваше путешествие начнётся с бодрящего сплава по бурной реке Кёпрючай под
Описание водной прогулкиПриключение в Анталии: Природа и Адреналин Ваше приключение начнется с живописной поездки в горы Тавр, где крутые скалы и густые леса создают потрясающий фон. В каньоне Тазы вас поразят величественные скалы и захватывающие дух панорамные виды. Джиппинг Далее мы пересаживаемся на мощные внедорожные джипы, чтобы добраться до самых укромных уголков каньона. Почувствуйте адреналин, проезжая по извилистым горным тропам, и насладитесь живописными пейзажами вокруг. После знакомства с великолепной природой нас ждет вкусный обед из местных блюд, где можно отдохнуть и набраться сил. Рафтинг Для самых смелых мы приготовили сплав по горной реке, который добавит еще больше эмоций в этот незабываемый день. Если вы хотите полюбоваться нетронутой природой Турции и испытать восторг от поездки на джипе и рафтинга, этот тур для вас! Бронируйте сейчас и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь! Важная информация:
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Антальи (отели Калеичи):.
- место встречи – Mc.
- Donalds рядом с древними воротами Адриана.
- Наши зоны трансфера: Кемер, Анталья, Сиде, Манавгат, Аланья.
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с вами.
Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги инструктора
- Снаряжение для рафтинга (каска и спасательный жилет)
- Общие надувные лодки, весла
- Обед курица, рис, салат «, » Сафари в каньоне Тази
Что не входит в цену
- Напитки
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Гидрокостюм (можно арендовать на месте)
- Фото и Видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гузэль
13 ноя 2025
Очень плохой гид, вместо рафтинга навязали поездку в старый амфитеатр, изза того что из нашей группы никто не хотел рафтинг. Ну и ужин прямо перед выездом, самое то
С
Сергей
7 ноя 2025
Читал комментарии и со многими не согласен.
В первую очередь хочется сказать организаторам спасибо. Трансфер, как получилось у нас, был личный: приехал автобус, а затем нас пересадили в обычную легковую машину.
Рафтинг
Н
Николай
31 окт 2025
Рафтинг с дистанцией 10км был захватывающим. Своего рода не просто прогулка по горной реке, а соревнование с другими лодками. Вы соперничаете, догоняя и обливая водой веслами друг друга, тем самым
А
Анастасия
29 окт 2025
В целом экскурсия понравилась. Лично для меня минус -это обед в конце, часов в 16ч. вечера и сразу после этого в отель. Зачем нам приём пищи перед приездом в отель?
Д
Денис
28 окт 2025
Добирались из Анталии около 2часов до лагеря. Потом поехали на джипах на каньон, каньон очень живописный, походили - пофоткались, 10 мин. нам дали походить там. Потом поехали на рафтинг, на
А
Анастасия
27 окт 2025
Очень активный день, забрали от ближайшей к отелю остановке. Дорога хоть и долгая, но красивая. Стоит своих денег 100%, я бы даже сказала, что копейки. Рафтинг безопасный. Виды отменные, каньон это вообще любовь, обед вкусный.
Ю
Юлия
6 окт 2025
Спасибо, поездка понравилась. Менеджер по ватсап очень оперативно отвечал на все мои вопросы, автобус приехал вовремя, питание неплохое до и после рафтинга, даже на тарзанке нас прокатили всей семьёй. Будем заказывать туры через вас! Цены и обслуживание очень приемлемое.
Л
Лайкова
30 сен 2025
А
Александра
23 сен 2025
Экскурсия 3 в 1 (рафтинг, катание на джипе, каньон Тазы) была потрясающей! Длинный и интересный спуск на надувных лодках по горной реке с небольшими остановками для купания, веселый гид, отличная компания туристов. После рафтинга был обед, затем поездка на джипе к каньону. Поездка на открытом джипе также была захватывающей. Красота каньона завораживает, а его масштабы и высота поражают. Лучшее времяпрепровождение!
С
Сергей
22 сен 2025
Все как и обещали увезли в 8:00 с коньялты привезли в 20:30. За такую дальнюю дорогу туда и обратно ток можно заплатить на такси в 2раза больше. Рафтинг безопасный примерно
T
Timofei
21 авг 2025
Сказали будут оба каньона, в итоге был только один, да и то самый скучный
R
Ruzilia
21 авг 2025
Тур очень понравился, особенно рафтинг!
Каньон так вообще словно картина.
Т
Тимофей
21 авг 2025
М
Мария
12 авг 2025
Очень веселая экскурсия, даже не ожидала) Обязательно советую вам сюда ехать, лучшие впечатления за всю поездку!
Ю
Юлия
19 июл 2025
В целом,поездка понравилась, горы и каньон Тазы прекрасны!!! Джиппинг оказался просто поездкой на открытых автомобилях -доставкой в горы участников экскурсии, хотелось больше эмоций и впечатлений. Рафтинг понравился-безопасно, течение в реке было спокойное, лодку (как стращали) никто не переворачивал, инструктор-молодец. были люди с детками. Поедем еще!!! Спасибо
