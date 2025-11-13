Мои заказы

3 в 1 Тазы каньон + Рафтинг + Джиппинг

Проведите незабываемый день в национальном парке Кёпрюлю‑Каньон, где кристально чистая горная вода и суровые скалы создают идеальные условия для приключений.

Ваше путешествие начнётся с бодрящего сплава по бурной реке Кёпрючай под
читать дальше

руководством профессионалов, которые сделают рафтинг одновременно безопасным и захватывающим.

После расслабленного обеда на берегу вас ждёт пересадка во внедорожник: по сосновым лесам и извилистым горным тропам вы подниметесь к величественному каньону Тазы.

Со старинного римского моста Олук откроются потрясающие панорамные виды, после чего вы вернётесь в отель, увозя с собой яркие впечатления и фотографии первозданной анатолийской природы. В стоимость включены обед, страховка, всё необходимое снаряжение и трансфер от/до вашего отеля.

3.8
17 отзывов
3 в 1 Тазы каньон + Рафтинг + Джиппинг
3 в 1 Тазы каньон + Рафтинг + Джиппинг
3 в 1 Тазы каньон + Рафтинг + Джиппинг

Описание водной прогулки

Приключение в Анталии: Природа и Адреналин Ваше приключение начнется с живописной поездки в горы Тавр, где крутые скалы и густые леса создают потрясающий фон. В каньоне Тазы вас поразят величественные скалы и захватывающие дух панорамные виды. Джиппинг Далее мы пересаживаемся на мощные внедорожные джипы, чтобы добраться до самых укромных уголков каньона. Почувствуйте адреналин, проезжая по извилистым горным тропам, и насладитесь живописными пейзажами вокруг. После знакомства с великолепной природой нас ждет вкусный обед из местных блюд, где можно отдохнуть и набраться сил. Рафтинг Для самых смелых мы приготовили сплав по горной реке, который добавит еще больше эмоций в этот незабываемый день. Если вы хотите полюбоваться нетронутой природой Турции и испытать восторг от поездки на джипе и рафтинга, этот тур для вас! Бронируйте сейчас и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь! Важная информация:
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Антальи (отели Калеичи):.
  • место встречи – Mc.
  • Donalds рядом с древними воротами Адриана.
  • Наши зоны трансфера: Кемер, Анталья, Сиде, Манавгат, Аланья.
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
  • App, по которому организатор может связаться с вами.

Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Тазы
  • Каньон Кёпрюлю
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Услуги инструктора
  • Снаряжение для рафтинга (каска и спасательный жилет)
  • Общие надувные лодки, весла
  • Обед курица, рис, салат «, » Сафари в каньоне Тази
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
  • Гидрокостюм (можно арендовать на месте)
  • Фото и Видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Антальи (отели Калеичи): место встречи - McDonalds рядом с древними воротами Адриана
  • Наши зоны трансфера: Кемер, Анталья, Сиде, Манавгат, Аланья
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp, по которому организатор может связаться с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
3
2
2
1
1
3
Г
Гузэль
13 ноя 2025
Очень плохой гид, вместо рафтинга навязали поездку в старый амфитеатр, изза того что из нашей группы никто не хотел рафтинг. Ну и ужин прямо перед выездом, самое то
С
Сергей
7 ноя 2025
Читал комментарии и со многими не согласен.

В первую очередь хочется сказать организаторам спасибо. Трансфер, как получилось у нас, был личный: приехал автобус, а затем нас пересадили в обычную легковую машину.

Рафтинг
читать дальше

в ноябре — хорошая затея. Говорили, вода 6 градусов, но де-факто не холодно, так что можно костюм не брать и на ноги обувь. На каньон отвезли вообще без проблем и задержек. Русскоговорящий гид превосходен: всё объяснил, всё показал, был вежлив и гостеприимен.

Отдельно хочется отметить, что наверное это был первый раз за все время в Анталии, когда было так вкусно 🤤 Поэтому 10 из 10!

Н
Николай
31 окт 2025
Рафтинг с дистанцией 10км был захватывающим. Своего рода не просто прогулка по горной реке, а соревнование с другими лодками. Вы соперничаете, догоняя и обливая водой веслами друг друга, тем самым
читать дальше

возвращаясь в беззаботное детство. Получаете кучу эмоций.
Джиппинг был не менее развлекательной поездкой от речки по лесу и обратно. Но хотелось бы немного подольше поездить.
И наконец каньон был вишенкой этого времяпровождения. Потрясающие виды с каньона на завораживающую природу.
В целом все понравилось. Рекомендую.

А
Анастасия
29 окт 2025
В целом экскурсия понравилась. Лично для меня минус -это обед в конце, часов в 16ч. вечера и сразу после этого в отель. Зачем нам приём пищи перед приездом в отель?
читать дальше

Все-таки было бы логичнее обед в 13-14ч.
Сделано это специально, чтобы на промежуточный остановке, где установлены зип-лайны, вы купили гезлеме за 3евро, это как раз в 13.30 примерно, то есть время обеда. Жилеты и каски супер поношенные, но я на это не обращаю внимания. Лодки и весла хорошие, почти новые. Инструктора внимательные, шутят, создают настроение, все ок. Очень понравился Тазы каньон, красота неимоверная. У нас было облачно, представляю, в солнечную погоду вообще отвал башки. Дорога туда, конечно, по серпанину, но оно того стоит. Вобщем экскурсию рекомендую, впечатления положительные, тем более, что цена отличная.

Д
Денис
28 окт 2025
Добирались из Анталии около 2часов до лагеря. Потом поехали на джипах на каньон, каньон очень живописный, походили - пофоткались, 10 мин. нам дали походить там. Потом поехали на рафтинг, на
читать дальше

лодках было весело, потом сделали непонятную остановку - где даже присесть негде, там за 3$ предлагали лепешки свежеприготовленные, к этому времени уже прилично проголодались. Потом опять на лодку и обратно в лагерь. Где пообедали (так себе курица-шашлык и салат овощной). В общем, джипинга как такового нет, просто добрались до каньона по асфальту, каньон стоит посмотреть однозначно, рафтинг - прикольно, только обязательно возьмите водонепроницаемый чехол для телефона, можно прямо там в аренду за 10$.

А
Анастасия
27 окт 2025
Очень активный день, забрали от ближайшей к отелю остановке. Дорога хоть и долгая, но красивая. Стоит своих денег 100%, я бы даже сказала, что копейки. Рафтинг безопасный. Виды отменные, каньон это вообще любовь, обед вкусный.
Ю
Юлия
6 окт 2025
Спасибо, поездка понравилась. Менеджер по ватсап очень оперативно отвечал на все мои вопросы, автобус приехал вовремя, питание неплохое до и после рафтинга, даже на тарзанке нас прокатили всей семьёй. Будем заказывать туры через вас! Цены и обслуживание очень приемлемое.
Л
Лайкова
30 сен 2025
А
Александра
23 сен 2025
Экскурсия 3 в 1 (рафтинг, катание на джипе, каньон Тазы) была потрясающей! Длинный и интересный спуск на надувных лодках по горной реке с небольшими остановками для купания, веселый гид, отличная компания туристов. После рафтинга был обед, затем поездка на джипе к каньону. Поездка на открытом джипе также была захватывающей. Красота каньона завораживает, а его масштабы и высота поражают. Лучшее времяпрепровождение!
С
Сергей
22 сен 2025
Все как и обещали увезли в 8:00 с коньялты привезли в 20:30. За такую дальнюю дорогу туда и обратно ток можно заплатить на такси в 2раза больше. Рафтинг безопасный примерно
читать дальше

2,5часа поездки с остановкой на зиплайн 20минут. Внимательные и не скучные инструктора пытаются сделать поездку более веселой. В общем за 26доларов с человека это лучший каньон. Брали 3в1 с поездкой в каньон Тазы на джипах.

T
Timofei
21 авг 2025
Сказали будут оба каньона, в итоге был только один, да и то самый скучный
R
Ruzilia
21 авг 2025
Тур очень понравился, особенно рафтинг!
Каньон так вообще словно картина.
Т
Тимофей
21 авг 2025
Сказали будут оба каньона, в итоге был только один, да и то самый скучный
М
Мария
12 авг 2025
Очень веселая экскурсия, даже не ожидала) Обязательно советую вам сюда ехать, лучшие впечатления за всю поездку!
Ю
Юлия
19 июл 2025
В целом,поездка понравилась, горы и каньон Тазы прекрасны!!! Джиппинг оказался просто поездкой на открытых автомобилях -доставкой в горы участников экскурсии, хотелось больше эмоций и впечатлений. Рафтинг понравился-безопасно, течение в реке было спокойное, лодку (как стращали) никто не переворачивал, инструктор-молодец. были люди с детками. Поедем еще!!! Спасибо

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии из Антальи

Тазы каньон и античный город Сельге
На автобусе
9 часов
24 отзыва
Групповая
Тазы каньон и античный город Сельге
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и древней истории на экскурсии по Тазы каньону и античному городу Сельге
Начало: У вашего отеля
Расписание: Экскурсию проводим по дням - каждый день
$45 за человека
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
На автобусе
Джиппинг
Багги
8 часов
79 отзывов
Водная прогулка
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги
Насладитесь незабываемым приключением в Анталье! Рафтинг, багги, зиплайн и джиппинг в одном туре. Зарядитесь адреналином и впечатлениями
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
$50 за человека
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
6 часов
50 отзывов
Водная прогулка
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Устали от отельного отдыха? Время для приключений в Каньоне Кепрюлю! Сплав по реке с порогами и командная работа подарят незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
$21 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье