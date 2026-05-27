Представьте: с одной стороны морская гладь до горизонта, с другой плывут Таврские горы, скалистые берега, песчаные пляжи, античные руины. Вы полюбуетесь пейзажами с борта и искупаетесь в видовых точках.
А также отдохнёте и повеселитесь на палубе: вечеринка с музыкой, анимацией, пенным облаком не даст заскучать, а лёгкий перекус на свежем воздухе добавит сил.
Описание экскурсии
9:00-10:00 — сбор из отелей
10:00-15:00 — морская прогулка с развлекательной программой и обедом
Яхта проследует вдоль изумрудных бухт и сделает несколько остановок. С борта вы увидите пещеры Пиратскую и Влюблённых, к которым можно подобраться только с воды. А также искупаетесь у развалин античного города Фазелис, острова Кириш и в Райском заливе.
15:00-16:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, морская прогулка, шоу-программа, обед (курица-барбекю, макароны, салат, фрукты)
- Дополнительно оплачиваются напитки
- Круиз включает 3 остановки по 30-60 минут
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 4
|Бесплатно
|Дети от 5 до 10
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Антальє
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
