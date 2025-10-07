Прогулки на теплоходе в Анталье с живой музыкой

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Анталье, цены от $24, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
На лодке
Музыкальные теплоходы
Круизы
5 часов
-
20%
20 отзывов
Групповая
Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
Проведите день на море, наслаждаясь лазурными водами и великолепной природой Антальи. Купание, развлечения и вкусная еда ждут вас
Начало: Мы заберем гостей из их отелей или мест, где они н...
«Вас ждет профессиональная анимационная программа, развлечения для детей, аквагрим, пенная вечеринка, выступление диджея и зажигательная музыка»
Расписание: Ежедневно в 07:00
$24$30 за человека
Круиз на пиратском корабле у берегов Антальи
Музыкальные теплоходы
Круизы
6 часов
Групповая
Круиз на пиратском корабле у берегов Антальи
Купание в видовых точках, вечеринка и обед на борту - всё включено
Начало: В районе Лара
«Настроение создадут зажигательная музыка, игры и конкурсы от аниматоров, пенная дискотека прямо на палубе»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 апр в 09:30
€29 за человека
Пиратский круиз в формате «всё включено» + трансфер из отеля в Анталье
На яхте
Музыкальные теплоходы
Круизы
6 часов
Групповая
Пиратский круиз в формате «всё включено» + трансфер из отеля в Анталье
Поднять якоря и взять курс на морские приключения
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт вкусный обед, анимация и, конечно, легендарная пенная вечеринка под зажигательную музыку»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 апр в 08:30
€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

    Roman
    7 октября 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    ,Большое спасибо
    Анастасия
    1 октября 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Самое главное, что ожидали, мы получили - прекрасные виды, невероятной чистоты и цвета вода и позитивное настроение! Уровень сервиса соответствовал
    стоимости. Круиз был на большом 4х палубном корабле, с удобными диванчиками и столиками. На верхней палубе были мягкие маты, на которых можно было позагорать. Относительно чистые туалеты, душ прямо на палубе (после купания в море можно было смыть соль). Как и заявлено в описании было 3 остановки для купания, обед простой (спагетти, салат, жареная рыба и курица в планировке), но сытный. Пенная вечеринка - весело и забавно!
    Из минусов:
    1. Очень долгий трансфер. Надо учитывать, что этот круиз выходит из Кемера в описании этого нет. Из Лары мы ехали 2,5 часа, по дороге забирая гостей из других отелей Анталии.
    2. Платные и ооочень дорогие напитки. Даже вода (хотя бы стаканчик можно было добавить к обеду).
    3. Музыку на пенной вечеринке хотелось бы по-разнообразнее и по-новее.
    В целом, конечно, данную экскурсию рекомендую!

    Марк
    17 сентября 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Очень повезло с командой на корабле, приятные ребята.
    Обед был вкусным, разрешили попрыгать с корабля, включали конкретную музыку по просьбе
    Места для
    купания- супер, вода очень чистая и прозрачная

    Не понравился только трансфер, был относительно старый и убитый фольксваген, в котором очень плохо работал кондей
    Ехали 1 час в духоте(

    Владимир
    7 сентября 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Экскурсия замечательная,прекрасные виды на бухты и берега,купание с кораблики,прекрасный обед и,канешно, весёлая пенная вечеринка. И что немаловажно,взяли от отеля и доставили в отель. Рекомендую
    Ярослав
    6 сентября 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Все было супер, всем рекомендую
    Инна
    5 сентября 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Хорошая морская прогулка. Единственное, сразу обратите внимание, включены ли у вас напитки, на яхте это не отслеживают, в связи с чем берут плату за них!
    Айдын
    28 августа 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Отличная компания, реально шикарные экскурсии, наша выбранная экскурсия превзошла наши ожидания, была очень большая, шикарная, огромная пиратская яхта, где накормили
    с сытным вкусным обедом, классными интересными развлечениями и пенной дискотекой, посетили очень красивые места, три локации и русскоговорящие ребята которые до последнего сопроводили каждого туриста до своего трансфера.
    Ещё раз огромная спасибо вам ребята

    Ирина
    13 августа 2025
    Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи
    Изначально взяли круиз за счёт оплаты по факту наличными (удобно и безопасно). Круто, что организован трансфер из отеля и обратно,
    кстати очень пунктуально. Сам круиз понравился, очень красивые виды, три купания в море и сытный, вкусный обед. На лодке можете купить напитки, цены завышены. Не укачивает, т. к. корабль большой. Единственно, на что хотелось обратить организаторам внимание, в 40 градусную жару кондиционер в трансфере не справляется, всем было очень жарко, ехали мокрые. Спасибо, будем в Турции, обратимся ещё!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Музыкальные теплоходы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Незабываемый круиз на лодке по очаровательным бухтам Антальи;
  2. Круиз на пиратском корабле у берегов Антальи;
  3. Пиратский круиз в формате «всё включено» + трансфер из отеля в Анталье.
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Памуккале;
  3. Калеичи;
  4. Старый город;
  5. Старый город Калеичи;
  6. Старый порт;
  7. Дюденский водопад;
  8. Каньоны Кепрюлю;
  9. Минарет Йивли;
  10. Ворота Адриана.
Сколько стоит экскурсия по Анталье в апреле 2026
Сейчас в Анталье в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 45 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2026 год по теме «Музыкальные теплоходы», 20 ⭐ отзывов, цены от $24. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь