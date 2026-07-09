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Мега-пати на яхте - из Антальи (с обедом)

Купаться в живописных бухтах, танцевать на пенной вечеринке и любоваться побережьем Кемера
Мы создали этот маршрут, чтобы совместить морской отдых, красивые пейзажи и атмосферу праздника.

На борту одной из самых популярных прогулочных яхт региона вас ждёт музыка от диджея, пенная дискотека и обед с видом на море.

И конечно, будут остановки для купания с видом на Таврские горы и подводные пещеры, куда можно добраться только на лодке.
Мега-пати на яхте - из Антальи (с обедом)
Мега-пати на яхте - из Антальи (с обедом)
Мега-пати на яхте - из Антальи (с обедом)

Описание экскурсии

7:00–9:00 — мы встретим вас в отеле в Анталье и отвезём в порт Кемера

10:00 — перед посадкой на борт будет инструктаж по технике безопасности. На яхте для каждого пассажира предусмотрен спасжилет

11:00 — первая остановка для купания в одной из красивейших бухт побережья

12:30 — обед на борту: макароны или рис, шницель, овощные закуски и свежий салат

13:30 — пенная дискотека под музыку диджея, а затем вторая остановка для купания

16:00 — возвращение в порт

17:00–18:00 — возвращение в отель

Во время круиза:

  • вы поплаваете у руин античного города Фазелис, возле острова Кириш и в живописном Райском заливе, известном прозрачной водой
  • отдохнёте на просторных палубах, позагораете, насладитесь морским бризом и полюбуетесь горными пейзажами побережья Кемера

Организационные детали

  • Трансфер из Антальи и обратно, развлекательная программа и обед входят в стоимость. Напитки — за доплату
  • Маршрут и время остановок могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и распоряжений капитана
  • С вами будут капитан, экипаж и команда аниматоров

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Трансфер из Анталии€33
Трансфер из Кемера€21
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 64 туристов
Я живу в Турции на протяжении многих лет и являюсь гражданкой этой страны. С 2014 года я работаю в туристической отрасли. За это время я побывала в самых интересных, загадочных
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и живописных местах этой страны. С радостью я стану для вас отличным помощником по исследованию Турции. Являюсь представителем компании, занимающей лидирующие позиции на туристическом рынке Анталии в сфере организации трансферов и экскурсий. У нас есть собственный автопарк современных микроавтобусов, оснащённый всем необходимым для максимального комфорта пассажиров. Вместе с нашей командой, проходящей специальную подготовку и обучение, мы подарим вам незабываемые эмоции и воспоминания, которые останутся с вами навсегда. Благодаря отсутствию посредников в организации экскурсий мы предлагаем минимальные цены на рынке. Выбирая отдых с нами, вы можете быть уверены в безопасности и комфорте.

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