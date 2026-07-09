Мы создали этот маршрут, чтобы совместить морской отдых, красивые пейзажи и атмосферу праздника.
На борту одной из самых популярных прогулочных яхт региона вас ждёт музыка от диджея, пенная дискотека и обед с видом на море.
И конечно, будут остановки для купания с видом на Таврские горы и подводные пещеры, куда можно добраться только на лодке.
На борту одной из самых популярных прогулочных яхт региона вас ждёт музыка от диджея, пенная дискотека и обед с видом на море.
И конечно, будут остановки для купания с видом на Таврские горы и подводные пещеры, куда можно добраться только на лодке.
Описание экскурсии
7:00–9:00 — мы встретим вас в отеле в Анталье и отвезём в порт Кемера
10:00 — перед посадкой на борт будет инструктаж по технике безопасности. На яхте для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
11:00 — первая остановка для купания в одной из красивейших бухт побережья
12:30 — обед на борту: макароны или рис, шницель, овощные закуски и свежий салат
13:30 — пенная дискотека под музыку диджея, а затем вторая остановка для купания
16:00 — возвращение в порт
17:00–18:00 — возвращение в отель
Во время круиза:
- вы поплаваете у руин античного города Фазелис, возле острова Кириш и в живописном Райском заливе, известном прозрачной водой
- отдохнёте на просторных палубах, позагораете, насладитесь морским бризом и полюбуетесь горными пейзажами побережья Кемера
Организационные детали
- Трансфер из Антальи и обратно, развлекательная программа и обед входят в стоимость. Напитки — за доплату
- Маршрут и время остановок могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и распоряжений капитана
- С вами будут капитан, экипаж и команда аниматоров
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Трансфер из Анталии
|€33
|Трансфер из Кемера
|€21
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 64 туристов
Я живу в Турции на протяжении многих лет и являюсь гражданкой этой страны. С 2014 года я работаю в туристической отрасли. За это время я побывала в самых интересных, загадочных
Входит в следующие категории Антальи
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