Мы создали этот маршрут, чтобы совместить морской отдых, красивые пейзажи и атмосферу праздника. На борту одной из самых популярных прогулочных яхт региона вас ждёт музыка от диджея, пенная дискотека и обед с видом на море. И конечно, будут остановки для купания с видом на Таврские горы и подводные пещеры, куда можно добраться только на лодке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00–9:00 — мы встретим вас в отеле в Анталье и отвезём в порт Кемера

10:00 — перед посадкой на борт будет инструктаж по технике безопасности. На яхте для каждого пассажира предусмотрен спасжилет

11:00 — первая остановка для купания в одной из красивейших бухт побережья

12:30 — обед на борту: макароны или рис, шницель, овощные закуски и свежий салат

13:30 — пенная дискотека под музыку диджея, а затем вторая остановка для купания

16:00 — возвращение в порт

17:00–18:00 — возвращение в отель

Во время круиза:

вы поплаваете у руин античного города Фазелис, возле острова Кириш и в живописном Райском заливе, известном прозрачной водой

отдохнёте на просторных палубах, позагораете, насладитесь морским бризом и полюбуетесь горными пейзажами побережья Кемера

Организационные детали