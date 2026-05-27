Каждый вечер парк «Земля легенд» превращается в сказочную страну.
Замок вспыхивает огнями, герои разыгрывают мифические сцены, по каналу скользят нарядные гондолы, а фонтаны оживают в такт музыке. Для детей — волшебство, для взрослых — красочное зрелище, которое стоит внимания!
Описание трансфер
Выступления гимнастов, канатоходцев, артистов — спектакль на воде с эффектными костюмами мифических персонажей.
Парад лодок — карнавал украшенных гондол с танцорами, акробатами, сказочными героями.
Танец фонтанов, световая и лазерная иллюминация, 3D-проекции и музыка, которые делают театрализованное шоу выразительнее и динамичнее.
Организационные детали
- Представление идёт ~50 минут, дорога в одну сторону занимает 1-1,5 часа
- Шоу бесплатное — входной билет не нужен
- Питание не входит в стоимость
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше
|€18
|От 4 до 11 лет
|€13
|Дети до 3 лет (с посадочным местом)
|€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Входит в следующие категории Антальи
