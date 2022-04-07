Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

В указанное время мы заберем вас из вашего отеля в Анталии на нашем комфортабельном и современном автомобиле. У вас будет 2 с половиной часа свободного времени, для прогулки по аквариуму.

Путешествие Океанариум Анталии

Океанариум Анталии в форме туннеля длиной 131 метр и шириной 3 метра. Помимо этих огромных размеров, вы сможете увидеть различных морских существ, плавающих по туннелю. Коротко говоря, аквариум передает невероятную атмосферу, как для наблюдения, так и для фотографирования.

Океанариум включает:

40 тематических аквариумов

Заснеженный мир и Музей льда в зимней тематике.

WildPark, полный экзотических и тропических существ

Музей восковых фигур, полный всемирно известных знаменитостей;

Кинозал XD

Сувенирный магазин морской подарок

И что самое главное, здесь находится самый большой в мире туннельный аквариум. Здесь мы учитываем только основные места, а во всем объекте их намного больше.

Если вас интересуют другие части объекта, вы можете заплатить дополнительную плату за вход в эти специальные зоны и получить больше удовольствия от посещения. Потому что куда бы вы ни пошли в Океанариуме, вы будете очень удивлены и узнаете совершенно новое.

Дружественная к Детям Деятельность

Океанариум в Анталии – идеальное место, чтобы рассказать нашим детям об особенности и жизни морских существ, которые обитают под водой. Мы уверены, что это будет отличное занятие, чтобы расширить свои знания и раскрыть секреты бездны вместе с вашими детьми.

Через 2,5 часа вы покинете объект и сядете в наш ожидающий автобус, который отвезет вас обратно в отель. После комфортного путешествия вы прибудете в свой отель и хорошо отдохнете, вспомнив прекрасные воспоминания дня, или продолжите свой день с другими однодневными экскурсиями в Анталии.