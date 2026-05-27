Хотите за один день побывать сразу в нескольких климатах и мирах? Мы отвезём вас в Antalya Aquarium — большой развлекательный комплекс.
Здесь вы пройдёте по подводному туннелю, увидите тропических рыб и при желании окажетесь в настоящей зиме. Отличный способ отдохнуть от жары, сменить обстановку и провести время с интересом!
Описание трансфер
Основная экспозиция объединяет разные природные зоны: морские глубины, тропики, холод и современные аттракционы. У вас будет 2 часа свободного времени — темп и маршрут вы выбираете сами.
Помимо основной экспозиции, в комплексе есть несколько тематических зон (за отдельную плату):
- WildPark (террариум)
- Snow World (снежный мир)
- Oceanride XD Cinema (кинотеатр с эффектом полного погружения под воду)
Организационные детали
- Это трансфер без сопровождения гида
- В стоимость входит поездка туда и обратно, а также входной билет в Аквариум и музей восковых фигур
- Зоны WildPark, Snow World, Oceanride XD Cinema оплачиваются отдельно на месте (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше
|€57
|От 3 до 11 лет
|€50
|Дети до 2 лет (с посадочным местом)
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Входит в следующие категории Антальи
