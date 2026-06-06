Приглашаем в незабываемое морское путешествие к Турецким Мальдивам — острову Сулуада! Во время прогулки вы посетите 13 живописных бухт, сделаете пять остановок для купания в лазурной воде, насладитесь отдыхом на яхте и потрясающими панорамами Средиземноморья.
Описание экскурсии
- Маршрут начинается среди кристально чистых вод Трёх островов, после чего яхта направляется к бухте Клеопатры.
- В Чиралы и Олимпосе природа переплетается с древней историей: руины, аромат сосен и лазурная вода создают завораживающий пейзаж.
- Драматические скалы и тишина бухты Сазак открывают самые скрытые и нетронутые уголки Средиземного моря.
- Бухта Аквариум поражает прозрачностью воды, Пиратская бухта — легендами, а белоснежный песок острова Сулуада становится кульминацией путешествия.
- Маршрут завершается у мистической Пещеры любви на Сулуаде, где бирюзовые отблески воды создают атмосферу настоящей сказки.
Организационные детали
- В стоимость входит: морская прогулка, туристическая страховка, обед: рыба или куриный шницель, паста, салат, фрукты и чай.
- Отдельно по желанию оплачивается трансфер, профессиональная фото- и видеосъёмка, все алкогольные и безалкогольные, горячие и холодные напитки вне угощений.
- С вами будет капитан из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€68
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 136 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
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