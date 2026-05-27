Мои заказы

На яхте к необитаемому острову Сулуада - из Антальи (всё включено)

Морской круиз с купанием в укромных бухтах и обедом на борту
Вулканический утёс Сулуада сравнивают с Мальдивами: здесь бирюзовая и настолько прозрачная вода, что дно и стайки рыб видно на глубине до 15 метров.

Вы позагораете на белоснежном пляже, искупаетесь в уединённых заливах, если повезёт — встретите черепах каретта. Прогулку дополнят турецкие блюда, фрукты, чай — вам останется лишь наслаждаться отдыхом.
На яхте к необитаемому острову Сулуада - из Антальи (всё включено)
На яхте к необитаемому острову Сулуада - из Антальи (всё включено)
На яхте к необитаемому острову Сулуада - из Антальи (всё включено)

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отелей

10:00 – 15:00 — морская прогулка с обедом

Вы искупаетесь в трёх разных заливах, каждый отличается рельефом берега и прозрачностью воды. Главной целью будет остров Сулуада — скала с отвесными склонами и двумя пляжами, с белым песком и ракушечником. После первой остановки подадут домашние турецкие блюда, фрукты, чай.

17:30 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, прогулка на яхте, обед на борту, страховка. Напитки оплачиваются отдельно, можно взять с собой питьевую воду
  • Не забудьте солнцезащитные средства, купальные принадлежности, полотенце
  • Перед бронированием уточните у нас возможность прогулки — иногда посещение острова ограничено
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Самостоятельное прибытие в порт Адрасан€17
Взрослый 12+ с трансфером€30
Детский 4 - 11 лет€25
Детский 0 - 3 (с местом в автобусе)€24
Детский 0 - 3 без места в автобусеБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
читать дальшеуменьшить

экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «На яхте к необитаемому острову Сулуада - из Антальи (всё включено)»

Прогулка на яхте к острову Сулуада (из Антальи и других регионов)
На автобусе
На яхте
8 часов
-
55%
11 отзывов
Групповая
Прогулка на яхте к острову Сулуада (из Антальи и других регионов)
Отправьтесь в увлекательное путешествие на яхте к острову Сулуада. Купание в кристально чистых водах и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€34€75 за человека
Из Антальи - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)
6.5 часов
7 отзывов
Групповая
Из Антальи - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на остров Сулуада из Антальи. Купание в кристально чистых бухтах и обед на борту подарят незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
€33 за человека
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду - из Анталии
На яхте
7 часов
2 отзыва
Групповая
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду - из Анталии
Провести день на воде с живописными панорамами и остановками для купания
Начало: Около вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35 за человека
К вулканическому острову Сулуада на яхте из Антальи (всё включено)
На яхте
10 часов
1 отзыв
Групповая
К вулканическому острову Сулуада на яхте из Антальи (всё включено)
Морская прогулка с релаксом в уединённых бухтах и обедом на борту
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
€38 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
€17 за человека