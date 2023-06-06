Памуккале и озеро Салда из Анталии

Памуккале и озеро Салда из Анталии- эта увлекательная и запоминающаяся экскурсия включает в себя древние достопримечательности, прекрасную панорамную природу и лечебные термальные источники. Вы также увидите и посетите заснеженные травертины, такие как хлопок.

Памуккале и Озеро Салда из Кемера Однодневная Поездка из Анталии

После того, как вы прибудете в Памуккале, у вас будет три часа времени, чтобы исследовать прекрасную природу и сделать фотографии. Вы имеете право проводить свое свободное время так, как пожелаете. Во время 3-часовой экскурсии гости могут заняться следующими видами активного отдыха: поплавать в бассейне Клеопатры, посетить Хлопковый замок, древний город Иераполис, чтобы узнать больше о древних достопримечательностях и их истории.

Травертины в Памуккале

Самое запоминающееся место в Памуккале - это травертины с их естественной красотой и эстетичным внешним видом. Травертины, которыми восхищаются за их белый внешний вид, сначала превращаются в гель, когда целебные воды выходят на поверхность и содержащийся в них карбонат кальция выпадает в осадок. В результате он затвердевает, образуя белые травертины.

Хлопковый замок (травертины), образовавшийся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекает внимание своими термальными источниками. Травертины использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат той же цели сегодня.

Исторический Город Иераполис

Иераполис был древнегреческим городом, расположенным на горячих источниках в классической Фригии на юго-западе Анатолии. Его руины находятся рядом с современным Памуккале в Турции и в настоящее время представляют собой археологический музей. На этом месте находится гробница апостола Филиппа.

Театр Иераполиса - одно из наиболее хорошо сохранившихся развлекательных мест, которое датируется вторым веком, зрительская секция может вместить до 10 000 зрителей и использоваться для показа всего, начиная от музыки, религиозных церемоний и даже живых выступлений. В то время как театр больше не используется для живых развлечений, все места вокруг могут быть исследованы и использованы посетителями.

Купание в Старинном Бассейне Клеопатры в Горячих Источниках Памуккале

В комплексе Иераполис – Памуккале находится бассейн Клеопатры (иногда называемый Античным бассейном Памуккале). Это не травертиновый бассейн. Согласно легенде, этот искусственно вылепленный бассейн был подарком Марка Антония Клеопатре. На самом деле это самый известный из подарков Марка Антония Клеопатре, египетской царице.

Озеро Салда

После посещения бассейна Клеопатры мы отправимся в рай под названием Турецкие Мальдивы. Здесь у вас будет возможность сделать уникальные фотографии, а также поплавать в чистейшей воде.

Озеро Салда имеет высоту 1160 метров. Это означает, что в летнее время посетители получают облегчение от сильной жары, наслаждаясь прохладным воздухом и еще более прохладной водой. Однако, когда жгучая летняя жара Турции начинает остывать на более низких высотах, это оставляет Салда ощущение холода.