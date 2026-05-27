Вы полюбуетесь сочной бирюзой на фоне сияющей белизны — хлопковыми каскадами Памуккале и озером Салда, которое сравнивают с Мальдивами. Оцените целительную силу источников, известных ещё римлянам и, по преданию, самой Клеопатре.
А также погуляете среди развалин амфитеатра, некрополя, храма, терм античного курорта Иераполис, любимого аристократами и императорами.
Описание экскурсии
Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры (3 часа)
Вы увидите одну из визитных карточек Турции — ослепительно-белые травертины. Погуляете по ступенчатым террасам и подниметесь к остаткам колонн, статуй, арок, зданий. Отдохнёте в бьющих из-под земли минеральных водах, в которых, по легенде, купалась сама египетская царица.
Озеро Салда (1,5 часа)
Полюбуетесь ещё одним чудом природы в кратере потухшего вулкана — изумрудным озером с белоснежными берегами. Этот уголок похож на тропический рай, а вода и грязи здесь насыщены полезными минералами.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, обед, страховка
- Дополнительно оплачиваются билеты: Памуккале и Иераполис — €30, бассейн Клеопатры — €6
- Дорога в обе стороны займёт 8 часов, путь к озеру Салда — ещё 1,5 часа
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 8+, без входного билета в Памуккале
|€40
|Взрослый 8+, со входным билетом в Памуккале
|€75
|Детский билет 6-7 лет
|€30
|Сиденье для ребенка 0-5 лет
|€30
|Детский 0-5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
